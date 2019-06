En af valgkampens store overraskelser kom, da Lars Løkke Rasmussen (V) luftede tanken om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen.



Men Løkkes udmelding var nøje planlagt.

Hvis S-formanden havde sagt ja til frieriet, havde Venstre lanceret en storstilet blå-rød kampagne, som lå klar i skuffen.



»Du er nødt til at være forberedt på det, der ikke er så sandsynligt. I det tilfælde havde vi kørt med 'Danmark skal ledes fra midten' som omdrejningspunkt, hvor rød og blå giver hinanden hånden,« siger Steffen Hjaltelin, som har arbejdet for Venstre siden 2004 og var en af hovedmændene bag Venstres kampagne, til Dansk Markedsføring.

Han ønsker ikke at vise Dansk Markedsføring den plan, der var blevet rullet ud, hvis Mette Frederiksen havde bidt til bolle.

Efterfølgende vakte det undren, at Venstre havde angrebet Socialdemokratiet under valget, for så pludselig at forslå et regeringssamarbejde med Mette Frederiksen.

Men ifølge Steffen Hjaltelin gav strategien god mening. Han påpeger, at Venstre indledningsvis fokuserede på forskellene mellem de to partier, og efter Mette Frederiksens afvisning af Løkkes frieri kunne slå endnu mere på, at Socialdemokratiet ville i en anden retning.

Steffen Hjaltelin undrer sig også over Socialdemokratiet, som efter hans mening kørte en 'alt for defensiv kampagne'.

Især på de klassiske socialdemokratiske dyder som velfærd og ulighed havde han forventet hårdere angreb.