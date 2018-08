Venstres udlændingeordfører har tidligere åbnet for en mild fængselsstraf for at bryde maskeringsforbud.

Aarhus. Selv om en fransk-algerisk rigmand har bebudet, at han vil betale bøder for de danske kvinder, der overtræder forbuddet mod at maskere sig, så skal det efter Venstres mening ikke give fængselsstraf at gå med burka eller niqab.

Det fastslår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde efter Venstres sommergruppemøde.

Meldingen kommer, efter at udlændingeordfører Marcus Knuth (V) tidligere på måneden åbnede for en "mild" fængselsstraf.

- Det er Venstre ikke åben over for, siger Løkke.

- Vi har lagt det forslag frem, og fået det forslag vedtaget, som vi går ind for. Og det er en lovgivning om, at man ikke maskerer sig i det offentlige rum, og gør man det, bliver man straffet med en bøde.

Debatten om straffen for at overtræde maskeringsforbuddet blussede op i begyndelsen af august.

Det skete, efter at fransk-algeriske Rachid Nekkaz, bekræftede, at han kommer til København 11. september for at betale burkabøder.

I flere år har han betalt bøder for kvinder i lande som Belgien, Schweiz, Holland, Frankrig og Tyskland. Bøder der - ifølge ham selv - er løbet op i flere millioner kroner.

Men det er at undergrave lovgivningen, lød det fra blandt andre Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Første overtrædelse straffes som udgangspunkt med en bøde på 1000 kroner. Beløbet stiger op til 10.000 kroner ved fjerde overtrædelse.

En 29-årig kvinde fik i begyndelsen af august den første bøde, da hun bar niqab i Hørsholm Midtpunkt.

/ritzau/