Nu orienterer Løkke om koranafbrændinger

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) orienterer nu om mødet mellem regeringen og Christiansborgs udenrigsordførere i Eigtved Pakhus.



- Det er ikke i overesstemmelse varetagelsen af Danmarks internationale interesser, hvis ikke vi finder en metode til at kunne komme fri af det, vi har set. Det er heller i overensstemmelse med Danmarks sikkerhedsinteresser, siger Løkke.



- Vi har et pænt højt, skærpet terrortrusselsbillede i Danmark, og det her bidrager i hvert fald ikke til at lempe det, siger han og tilføjer, at partiernes udenrigsordførere lod til at 'forstå alvoren'.

Men ikke mange er interesserede i at lave et forbud, oplyser udenrigsministeren. Han fornemmer ikke stor velvilje blandt de andre partier i forhold til at stemme for et forbud mod koranafbrændinger.



- Der er ikke mange, der rækker hånden i vejret for at hjælpe regeringen, siger Lars Løkke.