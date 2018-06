Statsministeren oplyste på grundlovsdag, at der er drøftelser med andre EU-lande om et center uden for EU.

København. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afviser at stille op i et samråd og fortælle om planerne om et center for asylansøgere uden for EU.

Socialdemokratiet og Enhedslisten ville have statsministeren i samråd, efter at han på grundlovsdag oplyste, at der var drøftelser med andre europæiske lande om et fælles modtage- eller udsendelsescenter i et ikke-attraktivt land.

Men statsministeren afviser at uddybe planerne i et samråd. Emnet sorterer nemlig under udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), forklarer han i et svar til Folketingets Europaudvalg.

Socialdemokratiets EU-ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen, mener, at det er for dårligt, at statsministeren ikke vil møde op.

- Det var jo statsministeren, der stillede sig op med pomp og pragt på grundlovsdag og annoncerede, at man var i gang med det her arbejde, siger Peter Hummelgaard.

Socialdemokratiet har selv foreslået, at flygtninge og migranter skal henvende sig i et modtagecenter uden for Europa, hvis de ønsker Danmarks beskyttelse.

Men Peter Hummelgaard tvivler på, i hvilket omfang der overhovedet foregår drøftelser om konkrete planer. Han henviser til, at både den tyske og den hollandske regering har afvist, at de skulle finde sted.

/ritzau/