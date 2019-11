Lars Løkke Rasmussen fortsætter med at tale om en SV-regering. Selv om det ikke længere er Venstres politik.

»Jeg har længe tænkt at vi bliver nødt til at skære fløjene væk. De fleste danskere elsker Danmark. Der er orden i tingene. Vi har et pantsystem. Danskere vil ikke have revolution,« siger Lars Løkke.

»Der er brug for en alliance hen over midten. Og hvis jeg sagde det i valgkampen, ville man have troet, det bare var noget, jeg fandt på.«

»Derfor misbrugte jeg dig, Kirsten. For når det kom i en bog, kunne selv den dummeste journalist se, at det var velforberedt.«

Den tidligere statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen holder foredrag i Aarhus onsdag den 6. november 2019. Det sker under overskriften 'Befrielsens øjeblik II', som refererer bogen, der udkom under valgkampen og var en overraskelse for de fleste. Heri foreslog han blandt andet en regering med Venstre og Socialdemokratiet.. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Den tidligere statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen holder foredrag i Aarhus onsdag den 6. november 2019. Det sker under overskriften 'Befrielsens øjeblik II', som refererer bogen, der udkom under valgkampen og var en overraskelse for de fleste. Heri foreslog han blandt andet en regering med Venstre og Socialdemokratiet.. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Hvad skete der i Brejning?« spørger Kirsten Jacobsen.

»Da vi startede mødet lørdag morgen, havde jeg besluttet, at jeg ville gå ud ad døren. Det skyldtes, at jeg på mødet i forretningsudvalget dagen før havde fået et vink med en vognstang. De ville ikke give mig mulighed for at fremlægge min politik.«

»Jeg gjorde mig mine tanker om, hvad jeg skulle gøre. Jeg ville give Mette fuldt skrald fra starten. Det kunne ende med et hurtigt valg, og der kunne vi måske komme tilbage. Ellers kunne Jacob Ellemann blive formand. Det har jeg tænkt længe, ville være bedst,« siger Lars Løkke.

Tilhører: »Er du jobsøgende?«

»Jeg fik over 40.000 personlige stemmer. Jeg synes godt jeg kan tillade mig at sidde i Folketinget. Men jeg kan også sige, at jeg har arbejdskapacitet til mere. Jeg forestiller mig, jeg skal lave noget andet ved siden af.«

Løkke bliver spurgt, hvilken post, han skulle have i en SV-regering.

»Jeg skulle være statsminister. Ellers skulle jeg ikke være med. Jeg bliver spurgt af Mette Frederiksen efter valget om vi stadig mener det. Jeg sidder der med Kristian Jensen og Karen Ellemann, og vi svarer med en stemme - det er mig der snakker - »Ja.««

»«Så er det måske ikke sidste gang, vi snakker sammen,« siger Mette Frederiksen. Men det var det så. For hun vendte ikke tilbage,« fortæller Lars Løkke.

Er Solrun glad?

»Ja, så vidt jeg ved. Hun har aldrig ønsket sig den karriere, jeg har haft.«

»Er der noget godt at sige om Donald Trump,« spørger en tilhører.

»Nej,« lyder svaret.

»Jeg kan dog godt sige lidt godt. Det med at udfordre Kina er værdigt. Men jeg synes han gør det på en uelegant måde.«