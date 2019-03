Lars Løkke og regeringen fremlægger nu det sidste store udspil inden valget.

En gigantisk infrastrukturplan til svimlende 112 mia. Med gaver til bilisterne som en tredje forbindelse over Limfjorden, en udvidelse af Den Fynske Motorvej og en jernbanestrækning mellem Vejle og Billund.

Sammen med sundhed og pension vurderes det at være et udspil, der kan påvirke, hvor vælgerne sætter deres kryds - og vinde vælgere tilbage til blå blok.

»Jeg tror, det kan blive en game changer,« siger finansminister Kristian Jensen.

(ARKIV) Vejarbejde på motorvejen ved Greve N den 28. februar 2007. Regeringen og DF indgår aftale om at investere 112, 7 milliarder kroner i veje og jernbaner. Især nye vejprojekter prioriteres, hvilket skaber røre i rød blok. Det skriver Ritzau, onsdag den 13. marts 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (ARKIV) Vejarbejde på motorvejen ved Greve N den 28. februar 2007. Regeringen og DF indgår aftale om at investere 112, 7 milliarder kroner i veje og jernbaner. Især nye vejprojekter prioriteres, hvilket skaber røre i rød blok. Det skriver Ritzau, onsdag den 13. marts 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Planen præsenteres onsdag morgen af tre ministre og to DF'ere. Men det er Kristian Jensen og DF-formand Kristian Thulesen Dahl, der selv har skruet hovedpunkterne sammen, erfarer B.T.

Det har forbedret forholdet og tilliden mellem de to top-politikere, et forhold der tidligere var anstrengt, især under finanslovsforhandlingerne i 2017. Spørgsmålet er, om den forbrødring er sket for sent.

Lige nu peger meningsmålingerne entydigt på flertal til rød blok efter valget, og hvad så med den store, flotte plan?

»Partierne i rød blok kan jo bare tilslutte sig den. Ellers skal de jo skuffe mange socialdemokratiske borgmestre med, at de alligevel ikke får en ny motorvej eller motortrafikvej,« siger DF's finansordfører René Christensen.

Sådan går det dog næppe.

Socialdemokratiet fremlagde en infrastruktur-plan til 70 mia. 29. januar, hvor mange af elementerne er de samme, dog med mere tog og mindre vej. Dengang sagde partiets trafikordfører Rasmus Prehn:

»Danmark har brug for en ny, langsigtet og helstøbt infrastrukturplan. Det har den nuværende regering ikke leveret, og vi har landsdele, der er dybt afhængige af en veludbygget infrastruktur.«

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) , finansminister Kristian Jensen (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov(K). Fra DF deltager finansordfører René Christiansen og transportordfører Kim Christiansen ved præsentation af en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur på et pressemøde i Transport-, Bygning- og Boligministeriet onsdag den 13. marts 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) , finansminister Kristian Jensen (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov(K). Fra DF deltager finansordfører René Christiansen og transportordfører Kim Christiansen ved præsentation af en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur på et pressemøde i Transport-, Bygning- og Boligministeriet onsdag den 13. marts 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Nu siger Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen:

»Det, regeringen kommer med, flugter på lange stræk med det, vi kom med. Vi foreslår, vi sætter os sammen, og bliver enige om en plan. Det vil vi tage initiativ til, hvis vi bliver betroet regeringsansvaret. Vi er slet ikke blevet inviteret til disse forhandlinger. Og det er jo fordi, regeringen vil bruge det som valgoplæg.«

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) siger:

»Nogle partier har lagt sig fast på, at de første 15 mia. ikke skal bruges på at løse køproblemerne op vejene, men på flere jernbaneprojekter. Det er et dårligt fundament at forhandle på. Men hvis man har skiftet politik i mellemtiden, er man meget vekommen til at tilslutte sig.«

Finansminister Kristian Jensen siger:

»Socialdemokratiet er ikke så interesserede i motorveje. Men danskerne ønsker vejforbindelser. 90 pct. af vores transport foregår på vejene, kun 10 pct. på skinner. Socialdemokratiet har bare lavet et løst katalog. Vi er konkrete.«

Socialdemokratiet hr en anden plan med mere tog og mindre vej. Foto: Henning Bagger Vis mere Socialdemokratiet hr en anden plan med mere tog og mindre vej. Foto: Henning Bagger

Det er afgørende for regeringens plan, at Dansk Folkeparti har skiftet side. De var før en del af Togfonden, som blev etableret under Thorning-regeringen i 2013, men de har nu opsagt forliget, og vil derfor ikke være med til at gennemføre anden del af Togfonden. Togfonden skulle bl.a. finansieres ved beskatning af olien i Nordsøen. Men siden aftalen blev indgået, er olieprisen faldet drastisk.

»Togfonden var underfinansieret. Dengang lå en tønde olie på 110-120 dollar pr. tønde. Det kommer den ikke op på igen,« siger DFs finansordfører René Christensen.

»Der var simpelthen ikke økonomi til nogle af tingene i Togfonden - især Vejlefjordbroen og banen Hovedgaard-Hasselager til 10 mia. Det er hovedårsagen til at vi opsagde forliget,« siger han.