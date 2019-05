Statsminister tager nu afstand fra SV-regering, fordi Socialdemokratiet vil lade afgifter betale for velfærd.

For nogen har det måske været svært at se forskel på Venstre og Socialdemokratiet de første uger af valgkampen. Men nu træder forskellene for alvor frem, mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Han tager afstand fra den økonomiske plan frem mod 2025, som Socialdemokratiet mandag har fremlagt efter knap to ugers valgkamp.

- Det er Socialdemokratiets skattehop overfor Venstres skattestop, siger statsministeren på et pressemøde, hvor han kommer med en kommentar til S-udspillet.

Han bygger det på, at Socialdemokratiet vil forhøje og genindføre afgifter og skatter for at få råd til velfærd i fremtiden. Det kalder Venstre et markant ryk til venstre i det politiske spektrum.

Af samme grund tager Lars Løkke Rasmussen afstand fra idéen om en SV-regering, som han ellers selv fremførte på grund af en frygt for den yderste højrefløjs fremfærd.

Men idéen blev skudt ned af Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, og det forstår Løkke nu.

- I det lys er det selvfølgelig også mere forståeligt, hvorfor hun så tydeligt har afvist, at der kunne være et perspektiv i at bygge en bro hen over midten i dansk politik, siger han.

Socialdemokratiet vil bruge 37,4 milliarder kroner i partiets økonomiske plan frem mod 2025.

Størstedelen finansieres af statens forventede, økonomiske overskud, mens en del findes ved at fastholde skat på arbejdsgiverbetalt telefon samt forhøje og genindføre afgifter på ting som plastik samt bo- og arveafgift.

Dermed forlader Socialdemokratiet positionen som et midterparti, mener Lars Løkke Rasmussen.

- Socialdemokratiet tager et markant ryk i en mere venstreorienteret retning, forlader midten i dansk politik og bekender sig endegyldigt til venstrefløjen, siger han.

- Socialdemokratiet bekender sig nu entydigt til en skattestigningspolitik, og det er jeg meget bekymret for. Alene med det, der er langt frem i dag, vil der komme skattestigninger på over fem milliarder kroner.

- De prøver at pakke det ind i en retorik om, at det kun er de rigeste, der skal til lommerne, men det forholder sig ikke sådan, siger Løkke.

Venstre mener, at Socialdemokratiets plan vil gøre Danmark "fattigere ikke rigere".

- Man forsøger at få det til at se ud, som om det kun er højtlønnede, der skal betale. Men der er 277.000 ikke-topskatteydere, som skal betale mere for deres mobiltelefon, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/