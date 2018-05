Regeringen skal ændres, efter at Esben Lunde Larsen og Søren Pind har meddelt, at de træder ud.

København. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterer nye ministre for dronningen klokken 11 onsdag, oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker på baggrund af, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) tirsdag meddelte, at de ønsker at træde ud af regeringen.

Klokken 12.30 skal de afgående ministre i afskedsaudiens hos dronningen. Og klokken 13.30 er der overdragelse i de berørte ministerier, fremgår det af pressemeddelelsen.

Det fremgår ikke, om andre ministerier end Miljø- og Fødevareministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet vil få nye ministre.

Søren Pind forklarede i et interview med Berlingske tirsdag, at han ikke alene siger farvel til ministerposten, men til dansk politik i det hele taget.

- Jeg føler mig tømt. Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop for dét, jeg troede på i alle år. Jeg har brugt enorme kræfter på det, og jeg mangler den sidste sultne energi, sagde Søren Pind til Berlingske.

Esben Lunde Larsen har tænkt sig at fortsætte i Folketinget frem til næste valg. Men han vil ikke genopstille.

- Jeg har derfor stillet min ministerpost til rådighed, så statsministeren kan sætte det hold, som skal føre Venstre - og regeringen - til sejr ved næste valg, skrev Lunde Larsen tirsdag på Facebook.

TV2 News erfarer, at det kun vil være Venstre, der skifter ud på ministerposterne. De to øvrige regeringspartier, Liberal Alliance og Konservative, vil beholde deres ministre på deres nuværende poster.

/ritzau/