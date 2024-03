Lars Løkke Rasmussen har stor respekt for Papes politiske kampånd og mindes Konservatives formand.

Søren Pape Poulsen var et blødt menneske og en hård fighter inkarneret i én person.

Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i et opslag på Facebook lørdag aften, efter at De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er afgået ved døden.

Løkke beskriver, at hans hjerte blødte, da han fra sidelinjen så, hvordan Pape blev behandlet op til det seneste folketingsvalg.

- Og jeg har en kæmpe respekt for, at han ikke kastede handsken i ringen, men holdt ved, skriver han.

- Jeg kan ikke befri mig for tanken om, at det er resultatet af et sammenstød mellem et FOR hårdt politisk miljø og en kærlig sjæl, skriver Løkke.

Siden Søren Pape Poulsen meldte sit statsministerkandidatur op til folketingsvalget i 2022, har der været meget tumult og røre omkring partiet og ham som formand.

Særligt kom ægteskabet med hans daværende mand Josue Medina Vasquez under lup.

Ekstra Bladet kunne afsløre, at Pape havde sagt en række forkerte ting om sin mands baggrund. Blandt andet, at han skulle være jøde, og at hans onkel var præsident i Den Dominikanske Republik.

Pape beklagede senere og meddelte en måned efter annonceringen af sit statsministerkandidatur, at han skulle skilles.

Da Pape annoncerede sit statsministerkandidatur stod De Konservative til at få op mod 16 procent af stemmerne. Men både partiets og Papes popularitet styrtdykkede.

Partiet endte ved valget i 2022 med 5,5 procent af stemmerne svarende til ti mandater.

Lars Løkke Rasmussen har kendt Søren Pape Poulsen siden 2014, da han blev formand for De Konservative. Siden da har de to arbejdet sammen og hver for sig.

Samarbejdet blev særligt cementeret, da Pape var justitsminister under Lars Løkkes statsministertid.

- Et hverv, han fyldte med stor dedikation, engagement og offentlig gennemslagskraft. Jeg mindes samarbejdet med Søren i de år med stor glæde og taknemmelighed, skriver Løkke i opslaget på Facebook.

