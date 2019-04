Statsminister Lars Løkke Rasmussen skoser Rasmus Paludan for at skabe splittelse forud for urolighederne urolighederne på Nørrebro. Men han understreger også, at han tager afstand fra den vold, der fulgte efter.

»I går var vi vidne til forfærdelige uroligheder på Nørrebro. Det kan man kun kan tage afstand fra,« siger Lars Løkke Rasmussen i en live-sending på det sociale netværk Facebook. Han fortsætter:

»Det begyndte med Rasmus Paludans meningsløse provokation med afbrænding af koranen - et forsøg på at skabe splittelse blandt mennesker i Danmark. Det tager jeg afstand fra. Men uanset hvad, kan det ikke være en undskyldning for vold og gadekampe.«

Talen lægger sig i tråd med Løkke Rasmussens tidligere update på det sociale medie Twitter, hvor han allerede i går bekendtgjorde, at han tager afstand fra Paludans provokationer, men at han ikke skal mødes med vold.

Noget lignende formulerede Lars Løkke Rasmussen i sin tale, hvor han også understregede, at ytringsfriheden også gjaldt Rasmus Paludan:

»Der er brug for at sende et klart signal. Ytringsfriheden kan ikke gradbøjes. Den har man, og den har Rasmus Paludan også. Også selvom han bruger den meningsløst og hadefuldt,« sagde han.

Statsministeren mener ikke, at det “tjener ikke noget formål at brande andre folks religiøse symboler af,” men gentager budskabet om at “den slags skal mødes med modargumenter eller ignoreres. Det skal ikke mødes med vold og gadekampe.”

Lars Løkke Rasmussen benyttede også lejligheden til at rose politiets indsats under urolighederne i går.