Lars Løkke Rasmussen siger, at han har forklaret sig "fyldestgørende" om sit forhold til en storfisker.

København K. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) siger på samråd onsdag, at han på et samråd i november gav "korrekte" og "fyldestgørende" oplysninger om sin relation til de såkaldte kvotekonger.

- Jeg vil gerne med det samme understrege, at det er min klare opfattelse, at de oplysninger, jeg gav på det pågældende samråd, var både korrekte og fyldestgørende, siger Løkke i sin indledning på det velbesøgte samråd.

Statsministeren afviser samtidig igen, at han på nogen måde skulle være blevet påvirket i sit arbejde som statsminister af forholdet til en bestemt storfisker i Thyborøn.

- Jeg har ikke nogen relation, der på nogen måde er styrende for den måde, jeg tænker på. Eller som er styrende for regeringens fiskeripolitik, siger Løkke og tilføjer:

- Jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der har en relation til fiskere. Ligesom min relation ikke har betydning for min eller regeringens fiskeripolitik, ligeså overbevist er jeg om, at andre politikeres relationer til fiskere ikke har betydning for deres arbejde.

Statsministeren er blevet indkaldt til et nyt samråd, efter Ekstra Bladet har afdækket, at han har modtaget et sommerhusophold til en værdi af 10.000 kroner i gave af storfiskeren John-Anker Hametner Larsen fra Thyborøn.

Samtidig har Ekstra Bladet beskrevet, at John-Anker Hametner Larsen for nylig sammen med 11 andre storfiskere og fiskerivirksomheder har givet 190.004 kroner ud af i alt 372.829 indsamlede støttekroner til Løkkefonden.

Det er Lars Løkke Rasmussen, der har taget initiativ til fonden for hjælpe udsatte drenge. Men donationerne har ikke betydning for politikken på Christiansborg, siger Løkke:

- Jeg har relationer til rigtig, rigtig mange mennesker. Og nogle af dem har jeg, fordi de på den ene eller anden måde også er blevet involveret i fondens arbejde for drenge på kanten.

- Det gælder den relation til den fisker, som vel er omdrejningspunktet for dagens samråd. Men det gælder også en række virksomheder og fagforeninger som Dansk Metal og 3F, som begge har støttet fonden.

- Formodentlig fordi de ligesom jeg er optaget af, at for mange drenge havner på kanten af fællesskabet.

Løkke afviser, at han burde have fortalt om sommerhusopholdet i det første samråd.

Samrådet dengang handlede ikke om Løkkes relationer til storfiskere, men om hvorfor han valgte at flytte fiskeriområdet fra Esben Lunde Larsen (V) til Karen Ellemann, fastslår Løkke:

- Jeg har givet korrekte og fyldestgørende oplysninger. Det er noget andet, end at de skulle være udtømmende.

ritzau/