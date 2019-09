'Hvorfor hader du Kristian Jensen? Hvad fortryder du? Hvad siger din kone til det hele?'

Dette kunne meget vel være spørgsmål, som 'den almindelige dansker' kunne have lyst til at stille tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, og som ikke blev stillet ved søndagens tv-interviews på henholdsvis DR og TV 2.

Her brød Løkke to ugers tavshed, efter han mere eller mindre blev vraget som formand for Venstre.

Spørgsmålene skulle Lars Løkke dog ikke have noget imod at besvare, siger forfatter til biografierne ‘Løkkeland’ (2006) og ‘Befrielsens øjeblik’ (2019), Kirsten Jacobsen.

Venstres tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, der trak sig efter uro i partiet, giver interview til TV2 om at forlade formandsposten. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Venstres tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, der trak sig efter uro i partiet, giver interview til TV2 om at forlade formandsposten. Foto: Tariq Mikkel Khan

De to vil nu afholde en bogturné, hvor danskerne kan spørge Løkke om hvad som helst.

»Han vil gerne diskutere det, der er sket, med en bred skare af danskere. Det kan jo være, de har lyst til at spørge om noget andet end journalisterne,« siger Kirsten Jacobsen.

I alt afholdes fire foredrag i henholdsvis Aarhus, Roskilde, Kolding og København. Er efterspørgslen stor nok, afviser forfatteren ikke, at der kunne komme flere foredrag efter jul.

»Det er ikke et fundament under vores liv, vi går til det med nysgerrighed, og hvis det går godt, så bliver vi ved,« siger hun.

Journalist og forfatter Kirsten Jacobsen. Foto: Heine A Pedersen Vis mere Journalist og forfatter Kirsten Jacobsen. Foto: Heine A Pedersen

Meningen er, at Kirsten Jacobsen skal være på scenen med Løkke og indgå i en samtale med den nu tidligere statsminister ud fra de spørgsmål, folk stiller.

»Til at starte med syntes jeg, at han skulle lave det alene, men han ville gerne have mig med. Det gør det lidt lettere at lave det som en samtale, frem for at det kommer til at ligne et foredrag,« siger Kirsten Jacobsen.

Lars Løkke vil blandt andet tale om den aktuelle situation i Venstre og dansk politik, hvordan han ser Danmarks rolle, hvorfor det er gået skidt for ham, og hvor han skal hen.

»Han er ikke bange for at svare på det, danskerne vil vide,« siger hun.

Han ER politik helt ind i benet. Jeg tror, han føler, det er er hans hjem. Og det ville blive for stor en omvæltning, hvis han skulle tage en kold tyrker og stoppe nu Kirsten Jacobsen, forfatter

Kirsten Jacobsen afviser, at Løkke med sine foredrag vil komme til at genere den nye formand for Venstre, som flere politiske kommentatorer mener, det kan komme til.

»Jeg opfatter det ikke som en konkurrence med den rolle, Ellemann har. Sådan har han ikke præsenteret det for mig. Det er ikke et kynisk spil,« siger forfatteren.

Lars Løkke har ifølge hende aldrig lagt skjul på, at Jakob Ellemann-Jensen skulle afløse ham, når han en dag gik af som statsminister.

»Han så et talent i ham, og jeg tror da gerne, han ville have, at der var gået et par år endnu, men han ved jo også godt, at ingenting varer evigt,« siger hun.

Jakob Ellemann, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen ankommer til Venstres pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ellemann, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen ankommer til Venstres pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Forfatteren har tidligere sagt til B.T., at Løkke er skræmt af en tilværelse uden for politik.

»Jeg tror ikke, at han adskiller sig fra mange andre, som har været i det samme fag i mange år. For han ER politik helt ind i benet. Jeg tror, han føler, det er er hans hjem. Og det ville blive for stor en omvæltning, hvis han skulle tage en kold tyrker og stoppe nu,« siger Kirsten Jacobsen.

Her kan du høre Lars Løkke tale: Du kan opleve Lars Løkkes foredrag her: Hermans Tivoli Friheden i Aarhus 6/11-19

Roskilde Kongrescenter 2/12-19

Comwell Kolding 3/12-19

Bremen Teater i København 4/12-19

Løkke selv sagde i går på tv, at han bliver siddende perioden ud i Folketinget. Ifølge forfatteren glæder han sig til den nu forestående bogturné.

»Når man bliver statsminister, så er ens dage lange og pressede, så det vil være et befrielsens øjeblik, at han kan stå og tale med folk og komme ud af den gamle rolle,« siger hun.