I efterskriftet til sin bog siger tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, at han snart vil træffe valg.

Tidligere formand for Venstre og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen fortæller i sin bog "Om de fleste og det meste", at han endnu er uafklaret om sin fremtid i politik. Men afviser ikke comeback.

Efter valget i 2019 og et drabeligt formandsopgør trak Lars Løkke Rasmussen sig fra posten som formand. Han blev dog siddende i Folketinget, hvor han er medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn.

- Jeg havde troet, at dette bogskriveri havde skabt den afklaring - Hvem er jeg? Men jeg er stadigt i tvivl.

- Dog ikke om, at valget snart må træffes. Jeg kan mærke, at det er tæt på, skriver Lars Løkke Rasmussen i efterskriftet til bogen, der er dateret "sommeren 2020".

Om sin nuværende situation skriver Lars Løkke Rasmussen, at den føles som "et mærkeligt limbo", da han er medlem af Folketinget, men uden mærkbar indflydelse. Han spekulerer over, om det er "abstinenser efter tabt magt". Men tror det ikke.

- Jeg dur simpelthen ikke til at være halvt med. Og derfor er jeg nødt til snart at træffe mit valg: Enten må jeg acceptere, at den politiske dør er lukket bag mig.

- Eller også må jeg snurre rundt på hælene og slå den ind igen. På den ene eller den anden måde, skriver han.

I bogen beskriver Lars Løkke Rasmussen en større frustration over, at det organisatoriske bagland lagde så tungt et pres for hans afgang, at han valgte at trække sig på et hovedbestyrelsesmøde i august 2019.

Han valgte ikke at møde pressen, men at forlade mødet i Brejning ad sidedøren.

- Jeg er vred, skuffet og ked af det. Jeg ville så let som muligt som ingenting kunne memorere det usynlige manuskript, jeg burde læse op for dem (pressen, red.).

- Holder jeg mig til det, ville jeg være troløs over for mig selv. Siger jeg, hvad jeg mener, sprænger jeg partiet i luften. Så er det bedre at komme væk. Græde i enerum, skriver den tidligere formand.

