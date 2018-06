Statsministeren opfordrede i sin Sankthanstale til at droppe skærmen og vælge samværet til.

København. Der er brug for pauser fra mobiltelefonen og mail-indbakken, mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der i sin tale til sankthans på Marienborg lørdag talte for mere samvær uden skærm.

- Sankthans er dybest set en hyggeaften for voksne og børn. Unge og gamle. Familie og venner.

- Og i vores hurtigtløbende hverdag har vi brug for at sænke skuldrene. Tage et pusterum. Hygge igennem, sagde statsministeren i sin tale.

Han havde et direkte spørgsmål til de fremmødte:

- Hvor mange af jer har sendt sms'er eller taget billeder i aften?

- Vi skal huske på, at hygge er at tage sig tid uden at blive forstyrret. Tid til at nyde livet uden at skulle præstere. Bare at være sig selv sammen med andre, tilføjede han.

Budskabet fra statsministeren blev leveret uden bål og brand, da der som flere andre steder rundt om i landet ikke var noget sankthansbål.

Tørt vejr har fået kommuner og Beredskabsstyrelsen til at udstede afbrændingsforbud flere steder i landet.

Også på tv-skærmen har afbrændingsforbuddet haft konsekvenser. DR1's sankthans-udsendelse bliver sendt fra havnen i Aarhus. Men der er afbrændingsforbud i byen. Derfor blev seerne vist billeder fra Vejle, hvor et bål frit kunne tændes, oplyser DR til Ekstra Bladet.

Selv om der hverken var bål eller flammer til at varme sig på i Aarhus eller på Marienborg, blev det alligevel til en varm hilsen fra statsministeren til en tidligere politisk modstander.

- I et samfund uden pauser, uden mellemrum, uden hygge bliver det endnu sværere for dem, der er sårbare.

- I sidste uge på Bornholm var jeg med til at fejre en 75-års fødselsdag for en mand, som bruger sine sene karriere på sårbare børn og unge. Drevet af en stor personlig sorg og af en dyb empati. En mand, der rækker en varm hånd til de mennesker, der har allermest brug for en hjælpende hånd. Poul Nyrup Rasmussen.

- Jeg nævner Poul, fordi jeg har stor respekt for hans sociale engagement, lød det fra Lars Løkke Rasmussen, der fejrede fødselsdag for den tidligere statsminister på Folkemødet i Allinge sidste uge.

