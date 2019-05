Både DR og TV2 har partilederrunder tirsdag aften, men det bliver uden deltagelse af en syg S-formand.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er indstillet på, at de traditionelle partilederrunder, som finder sted samme aften som valgudskrivelsen, kan udskydes som følge af Mette Frederiksens sygdom.

Den socialdemokratiske formand er syg med et maveonde, og hun er derfor ikke med, når DR og TV2 har partilederrunder tirsdag aften.

- Jeg vidste ikke, at Mette Frederiksen var syg, da jeg i går meddelte dronningen, at jeg ville udskrive valg i dag.

- Jeg har fuld forståelse for, hvis tv-stationerne vil tilrettelægge partilederrunderne på en anden måde ved eksempelvis at gennemføre dem en anden dag. Jeg skal nok komme, siger Løkke.

Statsministeren fastslår, at han ikke har villet udnytte sin konkurrents sygdom ved at udskrive valg, mens hun ligger i sygesengen.

Det bliver Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, som skal vikariere for Mette Frederiksen i tirsdagens partilederrunder på DR og TV2.

- Hun (Mette Frederiksen, red.) følger det meget tæt, og hun er tilbage i topform inden for meget, meget kort tid, sagde Nicolai Wammen tidligere tirsdag, da valget var udskrevet af Løkke.

Nicolai Wammen vil sammen med de andre partiledere være at se på DR1 klokken 19 til 20 og på TV2 fra klokken 20.50.

DR vil afholde debatten på Christiansborg. TV2 sender live fra Hovedbanegården i København.

Mette Frederiksen har på Facebook skrevet, at hun blev syg natten til lørdag, og at hun stadig ikke er kommet sig.

- Desværre har jeg det stadig meget dårligt. Men dog alligevel ikke mere end et slemt maveonde. Og så er jeg ret dehydreret.

- Jeg er klar, sekundet efter at jeg er på benene igen. Og jeg glæder mig meget til både at diskutere pension - og til det folketingsvalg, der vel for pokker bliver udskrevet en dag, skrev Mette Frederiksen tirsdag før valgudskrivelsen.

I opslaget var også et billede af en hospitalsseng. Mandag lagde hun et billede op af en hånd med et drop.

Der er valg til Folketinget 5. juni.

/ritzau/