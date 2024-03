Vejen er banet for Sverige i Nato, og det giver nye muligheder for sikkerhedssamarbejde i Norden, siger Løkke.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) kalder det et lyspunkt i en svær tid, at Sverige nu er på vej i Nato.

Det giver nye muligheder, udtaler han i en skriftlig kommentar.

- Med det svenske medlemskab vil alle nordiske lande være Nato-medlemmer, og det giver nye muligheder for et endnu tættere sikkerhedspolitisk samarbejde i Norden.

- Det er et lyspunkt i en svær tid, at Nato - med snart 32 medlemsstater - viser sig stærkere end nogensinde, udtaler han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) tilslutter sig den analyse. Hun mødes mandag med en række regeringsledere i Frankrig og taler herfra om udviklingen:

- Det betyder, at Norden er samlet i Nato for første gang nogensinde, først med Finland og nu med Sverige. Det er godt for os i Norden. Det er godt for Nato, fordi både den svenske og finske hær og deres forsvar er stærkt, siger hun.

Ungarns parlament har mandag som det sidste i Nato ratificeret Sveriges ansøgning om medlemskab af militæralliancen.

Dermed er den sidste hindring fjernet, så Sverige kan blive medlem af Nato.

Ungarns præsident, Viktor Orbán, ventes i løbet af de næste dage at underskrive den svenske ansøgning, hvorefter Sverige vil blive inviteret til at tiltræde Den Nordatlantiske Traktat.

Løkke mener desuden, at Sverige i Nato vil komme hele Nato-alliancen til gode:

- Det er en stor sejr for vores sikkerhed at kunne hilse Sverige velkommen som medlem af Nato, udtaler han.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) kommenterer på det sociale medie X også situationen:

- Nu er en tæt forsvarspartner, nabo og kær ven fuldgyldigt medlem af Nato. Det gør vores alliance stærkere, skriver han.

/ritzau/