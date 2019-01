Tanker om store ændringer i sundhedsvæsnet har skabt utryghed internt i Venstre, erkender statsministeren.

Venstres idéer til en reform af sundhedsvæsenet har været omdrejningspunkt for det hovedbestyrelsesmøde, som partiet har afholdt fredag aften.

I en pause under mødet erkender statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at diskussionen om sundhedssystemet - og herunder regionernes fremtid - kommer for sent.

- Der har været en kritik af nogle tanker, jeg har, som ikke har været foldet ud. Vi har haft et rigtig godt møde i Venstres hovedbestyrelse. Det skulle vi bestemt have haft noget før, siger Lars Løkke Rasmussen.

Mødet finder sted, efter at højtstående medlemmer af Venstre har ytret bekymring om, at regionerne kan risikere at lade livet i regeringens kommende sundhedsreform.

Det er resten af blå blok fortaler for. Regeringens udspil ventes inden for et par uger.

Det er offentligt kendt, at statsministeren selv er fortaler for, at de nuværende regioner, der blandt andet står for driften af landets sygehuse, bliver nedlagt.

- Når man leger med tanken om at lave om på noget kendt, skaber man en naturlig utryghed, og det er sådan set mit ansvar, at den utryghed vokser frem på en måde, hvor der ikke er noget at spejle sig i.

- Altså, hvad er det egentlig, regering vil, siger Lars Løkke Rasmussen.

Direkte adspurgt vil han dog ikke svare på den del endnu.

Men han fremhæver, at der med et stærkt stigende antal ældre de kommende år bliver et stort behov for ændringer i sundhedsvæsenet.

Og det er der generelt enighed om i Venstre.

- Hvis ikke vi får rokket lidt ved opgavefordelingen i sundhedsvæsenet - så vi rykker opgaverne tættere på der, hvor borgerne bor ude i kommunerne, ude ved den alment praktiserende familielæge, får investeret mere i sundhedshuse - så kommer læsset til at vælte.

- Et fuldstændigt enigt Venstre deler analysen om, at noget skal der ske, siger Lars Løkke Rasmussen.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose, der også er formand i Region Syddanmark og medlem af Venstres hovedbestyrelse, har tidligere kritiseret statsministerens tanker om at nedlægge regionerne.

- Jeg havde ønsket mig, at vi havde haft den drøftelse, vi har haft i aften, på et langt tidligere tidspunkt, siger Stephanie Lose i en pause fra mødet.

Lars Løkke Rasmussen stod som sundhedsminister selv i spidsen for oprettelsen af Danmarks fem regioner tilbage i 2007.

/ritzau/