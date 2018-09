Der skal gives hånd for at få dansk statsborgerskab, fastholder Løkke. Staten kan overtage fra kommunerne.

Nibe. En række borgmestre fra forskellige partier har udtrykt modvilje over for et lovkrav, hvor en person skal give hånd til borgmesteren ved en ceremoni for at få dansk statsborgerskab.

Men statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fastholder, at sådan skal det være. Også hvis kommunerne ikke magter opgaven.

- Kommunerne er rammen om det nære demokrati. Det er der, hvor folk bor, og det er også meget nemmere at gennemføre det her 98 steder.

- Men hvis kommunerne har et problem med at danne ramme om det her, må vi finde en anden løsning. Så må det være staten, der afvikler de her ceremonier, siger Løkke.

/ritzau/