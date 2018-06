Lars Løkke Rasmussen (V) er indstillet på at gå forrest med udrejsecentre for afviste asylansøgere.

København. Flygtninge- og migrantdiskussionen er med på dagsordenen, når EU-landenes stats- og regeringsledere mødes til topmøde i Bruxelles torsdag og fredag.

Her kommer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til igen at fremhæve det projekt, som går ud på at oprette et udrejsecenter for afviste asylansøgere et sted, der ikke er umiddelbart attraktivt at være.

Håbet er at få flere lande med på vognen ud over Østrig, som Danmark samarbejder med.

Men statsministeren fastslår, at projektet kan gennemføres, uanset om det lykkes at udvide kredsen.

- Der er brug for nogen, der betræder nye stier, og det har Danmark altid gjort i udlændingepolitikken.

- Jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg gerne vil have flere med om bord. Men der er ikke noget, der gør, at vi ikke ville kunne gøre det alene, siger han.

Løkke understreger også, at der i bedste fald slet ikke bliver brug for udrejsecentret, når det er oprettet.

- Det handler om at håndtere situationen, hvor nogen møder op i et EU-land, men ikke har krav på asyl og derfor skal hjemsendes.

- Så bliver man overført til sådan et center. Ambitionen er, at det kan få nogle migranter til at lade være med at dukke op i første omgang, siger han.

Statsministeren kalder idéen om udrejsecentret "et konstruktivt bidrag" til den diskussion, der foregår i EU-regi, og hvor en række lande har rykket sig.

- Hvis man ser, hvor Frankrig og Tyskland står nu, så har de flyttet sig i en dansk retning.

- I stedet for at diskutere, hvordan vi fordeler migranter internt, kigger de i højere grad på, hvordan vi kontrollerer, hvor mange der kommer ind i Europa fra kulturkredse, der ikke matcher vores, siger han.

Han forudser dog, at det bliver svært at nå til enighed om konkrete tiltag, der kan løse migrantproblematikken.

- Der er kommet rigtigt mange gode idéer, og det her bliver en trædesten, men der bliver ikke truffet mange konkrete beslutninger.

- Jeg tror, at det er en så svær og tung diskussion, at man ikke med et snuptag kan finde den ene model, der løser problemet, siger han.

/ritzau/