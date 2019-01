Den danske regering forbereder sig på, at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kalder det dybt beklageligt, at Storbritannien er på vej ud af EU uden en skilsmisseaftale.

Det skriver han på Twitter oven på tirsdagens afstemning i det britiske parlament, hvor premierminister Theresa Mays aftale med EU blev fejet af bordet.

- Dybt beklageligt at vi med aftenens afstemning i det britiske parlament er bragt et skridt nærmere et kaotisk brexit uden aftale.

- Tiden er ved at løbe ud. Jeg ser frem til den britiske regerings bud på en vej frem. Vores no deal-forberedelser fortsætter med uformindsket styrke, skriver Lars Løkke Rasmussen.

432 medlemmer i det britiske parlament stemte for Theresa Mays brexitaftale med EU. 202 stemte for.

Storbritannien forlader efter planen EU 29. marts.

/ritzau/