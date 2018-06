På et historisk topmøde har Nordkoreas leder og USA's præsident underskrevet et fælles dokument.

Singapore. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener, at mødet om en atomnedrustning i Nordkorea er et "diplomatisk gennembrud".

Det siger han i en skriftlig kommentar om mødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

- Det er overordentlig positivt, at det har været muligt at engagere det nordkoreanske styre i en dialog om nedrustning. Forhåbentlig er der tale om et første skridt mod skabelsen af en varig fred på Den Koreanske Halvø, siger Løkke.

Nordkoreas leder har tilkendegivet, at han vil gøre Den Koreanske Halvø "fuldstændig atomvåbenfri".

Det fremgår af den erklæring, som den nordkoreanske leder og USA's præsident har underskrevet tidligt tirsdag morgen dansk tid.

Statsministeren advarer om, at Nordkorea tidligere ikke har holdt ord, og at historien vidner om, at man skal være påpasselig.

- Nordkorea har tidligere indvilget i afrustning og ikke holdt ord. Derfor vil vi fra dansk side fortsat bidrage til det stærke internationale pres, der skal sikre, at Nordkorea lever op til aftalen.

- De internationale sanktioner mod Nordkorea og det hårde diplomatiske arbejde har leveret resultater. Tiden må vise, om dagens møde er det gennembrud, der rent faktisk kan lede frem til afrustning og fred, siger Løkke.

