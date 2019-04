Venstre og Lars Løkke Rasmussen er kommet med et forslag, som vil kunne ændre livet for tusindvis af lavtlønnede her i Danmark.

Men det kan statsministeren godt glemme alt om - for end ikke de andre regeringspartier vil lægge stemmer til det ellers opsigtsvækkende forslag.

Venstre foreslår, at Danmark indfører en lovpligtig mindsteløn på 110 kroner i timen.

Det vil være et opgør med den danske model, hvor mindstelønnen i de enkelte brancher skrives ind i overenskomsten efter forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Et opgør, som Venstre står helt alene med at ønske.

I hvert fald på Christiansborg.

»Lønforhold er udelukkende et mellemværende mellem lønmodtager og arbejdsgiver. Det er ikke noget, politikere skal blande sig i. Bare fordi det kan være svært at få overenskomst på et område, er det ikke det samme, som at staten skal gå ind og løse det problem,« siger Liberal Alliances finansordfører Joachim B. Olsen til TV 2.

Også det tredje regeringsparti, Konservative, er imod tanken om en lovpligtig mindsteløn. Det samme er regeringens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, og den samlede opposition.

Men Venstre står fast og mener, der er behov for at gøre op med den danske model på dette punkt.

»Vi kan konstatere, at der stadig kommer folk ind og arbejder på meget ringe lønninger,« siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), til TV 2.

Den tidligere beskæftigelsesminister mener ikke, at arbejdsmarkedets parter har løst opgaven med at sikre en retfærdig mindsteløn og undgå såkaldt social dumping i alle brancher.

I slutningen af oktober sidste år blev det afsløret, at filippinske chauffører levede under kummerlige forhold i en lejr ved Padborg lige nord for den dansk-tyske grænse.

Det fik regeringen til at nedsætte et udvalg, som skulle undersøge, hvordan man løser udfordringerne med social dumping.

Formand for transportgruppen i 3F, Jan Villadsen, der har siddet med i udvalget, fortæller til TV 2, at lovkrav om mindsteløn ikke bliver et af udvalgets forslag.