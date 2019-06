Lars Løkke og Søren Gade kan fint være i stue sammen. Det beviste de søndag i Køge Golfklub.

Lars Løkke løfter sløret for en hidtil fortrolig samtale med Venstres tidligere gruppeformand og kommende MEP Søren Gade.

Det sker, da de to hyggesnakker ved et arrangement i Køge Golfklub søndag eftermiddag.

»Da jeg danner trekløverregeringen i 2016, ringer jeg til Søren og spørger, om det så er nu, han skal med på holdet. Men der får jeg at vide, at han hellere vil ud i den store verden,« siger Lars Løkke.

»Med på holdet« betyder en ministerpost, og »den store verden« er Bruxelles.

Så på det tidspunkt siger Søren Gade nej tak til en uspecificeret ministerpost, fordi han hellere vil fortsætte som gruppeformand, og han også har planer om at lade sig opstille til Europa-Parlamentet. Det sker, efter at Søren Gade var skuffet over kun at blive tilbudt at blive landbrugs- og fødevareminister i 2015, hvilket han ringede tilbage til Lars Løkke fra en tankstation og sagde nej tak til.

»Lars Løkke var jo i færd med at danne en trekløverregering i 2016, og jeg følte faktisk, at jeg sad i en mere central position som gruppeformand, end jeg ville gøre i en ministerpost. Gruppeformanden har jo også møder med statsministeren flere gange om ugen,« siger Søren Gade, da B.T. og andre medier efterfølgende taler med de to 'kamphaner' under skyggefulde træer på den nydeligt klippede golfbane.

Klokken 12.30: I Køge Golfklub er statsminister Lars Løkke Rasmussen og Søren Gade (V) gæster hos Søren Dahl, der er kendt fra radioprogrammet Cafe Hack. Søndag den 2. juni 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Klokken 12.30: I Køge Golfklub er statsminister Lars Løkke Rasmussen og Søren Gade (V) gæster hos Søren Dahl, der er kendt fra radioprogrammet Cafe Hack. Søndag den 2. juni 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Der var ellers tilsyneladende en kurre på tråden efter valget, hvor Søren Gade i B.T. og Nordjyske kritiserede, at han ikke havde fået nok støtte fra Venstres organisation, og at han ikke ville »op at hænge op plakater med Løkke«.

Men det er mest medieskabt, lyder det nu, og når Gade ikke vil op at hænge med Løkke, er det jo, fordi han heller ikke hang på Sjælland i EP-valgkampen, må man forstå. Under alle omstændigheder er det i begges interesse at lægge låg på den historie i en fart med fire dage tilbage til folketingsvalget.

Lars Løkke: »Om vi er venner igen? Det har vi da været hele tiden.«

Men hvorfor mente du, der var et problem med troværdighed, Søren?

Der var ikke mange ord om Søren Gade, da Lars Løkke fejrede Venstres flotte EP-valg, men til gengæld mange roser til Morten Løkkegaard, som du kan se i videoen øverst. Vis mere

Søren Gade: »Oraklerne i tv har sagt, at jeg gik under radaren. Men jeg har kørt 22.000 kilometer i Jylland på 10 uger, så noget må jeg jo have lavet. Og så vil jeg ikke op at hænge i lygtepælene nogle steder, hvor jeg har været fraværende i min egen valgkamp.«

Er det ikke Søren, der skaffer jer det fjerde mandat, Lars?

Lars Løkke: »Jo, eller det første. I journalister går op i nogle sjove ting om, hvem der støtter hvem. Det er klart, at partiets kampagne tager udgangspunkt i spidskandidaten.«

Og så tilbød du åbenbart Søren en ministerpost i 2016?

Lars Løkke: »Jeg ville supergerne have haft, at Søren var minister i min regering i 2015. Jeg begår åbenbart en fejl, da jeg sidder og laver min liste, hvor jeg skal tænke på geografi, alder, køn og alt muligt, og på et tidspunkt får jeg fat i Søren, og jeg kunne godt høre, at det var sådan lidt ... Så jeg ringer videre, og noget tid senere ringer Søren tilbage og siger nej tak. Og da er kabalen faktisk lagt. Jeg kunne godt have ønsket, det var gået anderledes.«

Strejfede det dig ikke, at det var en dårlig idé at tilbyde ham landbrugs- og fødevareministerposten, når han lige havde forladt Landbrug & Fødevarer?

»Lars Løkke: »Næh, jeg troede faktisk, det passede meget godt.«

Ved selve mødet i golfklubben, hvor de to bliver interviewet af Søren Dahl, der er kendt fra radioprogrammet Cafe Hack, fungerer de to tunge drenge i Venstre godt sammen.

»Jeg kommer til at savne Søren, når han skal til Bruxelles. Men jeg kommer jo til at se ham hver måned, når jeg er til rådsmøde som statsminister,« siger Lars Løkke, mens forsamlingen griner og klapper.

Søren Dahl spørger, om de to kan lide hinandens selskab.

»Husk lige: Det var Lars Løkke, der spurgte, om jeg ville tilbage til politik i 2015. Og vi sad og drøftede det hjemme i Lars' stue. Det havde vi jo nok ikke gjort, hvis vi syntes, hinanden var nogle dumme svin,« siger Søren Gade.

»Ja, Søren bakkede entydigt op om mig og mit lederskab. Og derefter inviterede jeg ham tilbage i dansk politik. Og det er svært med sådan nogle ministerlister, for man diskuterer dem kun med sig selv,« siger Lars Løkke.

Og humor har de begge, selv om Venstre ser ud til at være ved en korsvej.

Søren Gade bliver spurgt, om han er en »klimatosse«.

»Jeg er nok bare en tosse,« svarer han.

Og Lars Løkke bliver udfordret med påstanden om, at »hvis man vil have en ven i politik, skal man købe en hund«.

»Ja, og derfor har jeg købt to,« siger Lars Løkke.