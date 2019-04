Michel Barnier, EU-chefforhandler, understreger ved et møde med Løkke, at der ingen vindere er ved brexit.

Tirsdag er der fint besøg i Statsministeriet, hvor Lars Løkke Rasmussen (V) mødes med EU's chefforhandler for briternes exit, Michel Barnier.

De to brugte omkring tre kvarter på Løkkes kontor, hvorefter de mødte op foran journalister i Spejlsalen i Statsministeriet.

Den britiske premierminister, Theresa May, og hendes regering holder i disse dage brexitmøder med oppositionspartiet Labour og udfaldet ventes i løbet af ugen.

- Vi venter alle med spænding på, at der kommer hvid røg op, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen.

- Vi er kede af, at Storbritannien forlader os. Det er ikke noget, som vi har ønsket. Men det skal være en ordentlig skilsmisse, når det nu skal være, siger han.

Barnier er på rundtur hos medlemslandene. Han var i Belgien mandag. I Danmark er han to dage.

Han skal blandt andet besøge udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og Københavns Universitet.

Han fortæller, er Lars Løkke Rasmussen udviser god støtte i forhold til Barniers forhandlinger med Storbritannien.

Barnier lægger heller ikke skjul på, at ingen vinder ved brexit. Han kalder det en "lose-lose-situation".

- Der er menneskelige og økonomiske konsekvenser ved brexit, siger chefforhandleren.

I weekenden fortalte Barnier, at ugens ventede udfald fra Storbritannien er meget vigtig. Forhandlingerne drejer sig ifølge Michel Barnier om fremtiden efter brexit og ikke selve aftalen.

Oprindeligt var det planen, at Storbritannien skulle forlade EU 29. marts.

Men brexit er blevet udskudt til senest 31. oktober, mens premierminister Theresa May kæmper videre for at få landet en aftale i parlamentet.

Der er efterhånden ikke længe til, at borgerne i EU skal til stemmeurnerne og vælge kandidater til Europa-Parlamentet.

Og hvis ikke briterne har en fast aftale inden da, slipper de ikke for en afstemning, har Barnier slået fast.

Briterne går til stemmeurnerne 23. maj og åbner dermed Europa-Parlamentsvalget. I Danmark skal stemmen først afgives 26. maj.

/ritzau/