Det vil være godt, hvis somaliere kan vende hjem og hjælpe med at bygge deres land op, siger statsministeren.

En konkret hjemsendelsesaftale med Somalia vil sætte skub i de frivillige hjemrejser for somaliere, er statsminister Lars Løkke Rasmussens ambition.

Han har mandag morgen holdt et møde med Somalias præsident, Mohamed Abdullahi Mohamed, i den egyptiske badeby Sharm el-Sheikh, hvor der søndag og mandag holdes topmøde.

- Det er klart, at for at fremme denne form for frivillig returnering, så er det også en udmærket idé, hvis der er mulighed for at give folk et skub. Derfor søger vi selvfølgelig at få hjemsendelsesaftaler, siger Løkke efter mødet.

Danmark har en ordning, hvor man giver støtte til, at somaliere kan genetablere sig i hjemlandet, hvis de ønsker det.

- Helt overordnet tror jeg faktisk, at præsidenten og jeg ser ret ens på det. Det er en rigtig god idé, at somaliere - også i Danmark - kommer tilbage til Somalia og hjælper til med at bygge deres land op, siger statsministeren efter en halv times snak med Mohamed.

/ritzau/