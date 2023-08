Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nægter, at han har sagt undskyld til den Algeriske udenrigsminister, efter koranafbrændinger foran flere ambassader i København.

Det siger han til TV 2.

Den 14. august skrev Algeriets udenrigsministerium i en pressemeddelelse, at Lars Løkke Rasmussen havde undskyldt over koranafbrændingerne foran blandt andet Algeriets ambassade i København.

I den forbindelse skulle udenrigsministeren have sagt, at koranafbrændingerne var »utålelige og uacceptable«, og at de var »i strid med de traditioner for gæstfrihed, åbenhed og tolerance, som er fast forankret i det danske samfund.«

Da B.T. spurgte Udenrigsministeriet, om de kunne bekræfte samtalen, svarede de ikke på spørgsmålet, men henviste i stedet til et tweet fra udenrigsministeriet, der havde skrevet, at udenrigsministeren havde haft en god samtale med den algeriske udenrigsminister.

Men til TV 2 understreger Lars Løkke Rasmussen altså nu, at der må være tale om en oversættelsesfejl:

»Jeg har ikke undskyldt det,« siger Lars Løkke Rasmussen.

»Altså, jeg ved ikke præcis, hvordan jeg har brugt ordene, og hvordan de har oversat det til algerisk og sendt det ud i en pressemeddelelse.«

I den algeriske pressemeddelelse stod der også, at Lars Løkke Rasmussen havde udtalt, at det kommende lovindgreb mod koranafbrændinger ville være klar til at se dagens lys om 14 dage.

Men også her afviser udenrigsministeren, at han skulle have givet en tidsfrist til den algeriske udenrigsminister.