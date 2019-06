Statsminister Lars Løkke Rasmussen vidste, at han ikke kunne vinde folketingsvalget med VLAK-regeringen. Projektet var simpelthen en dødssejler.

Den viden har han haft siden 2016, da Liberal Alliance og De Konservative trådte ind i hans regering.

Det fortæller han i et interview med Avisen Danmark.

»Hvis vi var gået til valg på et fremskrevet regeringsgrundlag, var vi blevet klippet i småstykker. Det er min analyse,« siger han og fortsætter:

»Havde vi formuleret et fælles program, ville det ikke være blevet et program, jeg kunne se Venstre i, og det ville ikke være et program, vi kunne vinde på.«

Lars Løkke Rasmussen fortæller, at han indlemmede de to partier i sin regering, fordi han var tvunget til det af omstændighederne.

Venstre kunne ikke komme igennem med ‘Helhedsplanen - fremrykning af pensionsalder, reform af SU'en og skattelettelser,’ og derfor blev Anders Samuelsen og Søren Pape med hver deres følge inviteret ind i regeringen med titler af ministre.

Men ifølge Lars Løkke Rasmussen vidste han momentant, at VLAK-regeringen ikke ville være bæredygtig nok til at vinde et kommende valg.

Men i 2016 skulle han vælge mellem at komme igennem med sin politik eller udskrive valg, og derfor blev regeringsgrundlaget udvidet, siger han.

Som bekendt plantede statsministeren ideen om en SV-regering under valgkampen. Det skete, da bogen ‘Befrielsens øjeblik’ udkom. Her giver Lars Løkke Rasmussen et indblik i sine overvejelser forud for valgkampen.

Ifølge Lars Løkke har en regering over midten i Tyskland været en succes, og tiden er inde til det samme i Danmark, mener han.

Tanken om et samarbejde melle Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen lader til at være taget godt imod hos mange danskere. I hvert fald blev Venstre honoreret med ni flere mandater onsdag, da Folketingsvalget var overstået.