Alle taler om Løkkes regeringstanker på Kvægtorvet i Odense.

Selv om det er i timerne op til den første store tv-duel i valgkampen mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen og udfordreren, S-formand Mette Frederiksen, på TV 2.

Egentlig skulle man tro, at politikerne, journalister og spindoktorer talte om duellen og kamphanernes dagsform. Men i stedet taler man om Løkkes udmelding om en mulig SV-regering. Samt hans udtalelse om, at arvefølgen i Venstre 'ikke er en naturlov', hvilket opfattes som et temmelig ukammeratligt træk over for næstformand Kristian Jensen.

Lars Løkke selv er godt tilfreds med situationen. Han oplever, at mange almindelige borgere synes godt om hans idé om at holde yderfløjene uden for indflydelse ved at danne en regering hen over midten.

»Jeg får rigtig god respons, når jeg kommer rundt, og inde i teltet for lidt siden fik jeg larmende klapsalver,« siger Lars Løkke til B.T.

Men er det ikke forvirrende for Venstre-folkene, om socialdemokraterne er modstandere eller nogle, man skal samarbejde med?

»Socialdemokraterne er stadig vores modstandere, ikke? Og så er der nogle modstandere, der er endnu værre, som står lige bag Mette Frederiksen: Pernille Skipper og Pia Olsen Dyhr osv. Og det er jo dem, der får indflydelse, når Mette Frederiksen afviser mig.«

Men legitimerer du ikke S-politik, når du snakker om en SV-regering?

FV19. Statsminister Lars Løkke Rasmussen på Valgfolkemøde på TV2 i Odense, sammen med hustruen Solrun. Foto: Bax Lindhardt Vis mere FV19. Statsminister Lars Løkke Rasmussen på Valgfolkemøde på TV2 i Odense, sammen med hustruen Solrun. Foto: Bax Lindhardt

»Nej, jeg legitimerer kun vores egen politik.«

Går du af som formand, hvis du taber valget?

»Jeg taber ikke valget,« siger Lars Løkke.

Lars Løkkes udtalelser til bogen 'Befrielsens øjeblik' har også sat gang i spekulationer om arvefølgen i Venstre.

FV19. Valgfolkemøde-pop, TV 2 i Odense. Kristian Jensen (V) kører om kap på en cykel, der kan lave smoothies, mod Venstres lokale kandidat, Jane Heitmann. Foto: Bax Lindhardt Vis mere FV19. Valgfolkemøde-pop, TV 2 i Odense. Kristian Jensen (V) kører om kap på en cykel, der kan lave smoothies, mod Venstres lokale kandidat, Jane Heitmann. Foto: Bax Lindhardt

Megafon har på vegne af TV MIDTVEST spurgt vælgerne, hvem de tror vil være bedst til at sikre fremgang for Venstre som ny formand for partiet, hvis Lars Løkke Rasmussen trækker sig som formand efter valget.

Her svarer 33 procent Kristian Jensen, mens 32 procent peger på Inger Støjberg. 35 procent har svaret 'Ved ikke'.

Udlændingeminister Inger Støjberg har ingen kommentarer til den måling eller situationen i Venstre som sådan.

Kristian Jensen siger:

»Vi arbejder på at få en ny borgerlig regering med Lars Løkke i spidsen. Det er det, vi har arbejdet på hele tiden. Og jeg har ikke haft tid til at læse Lars Løkkes bog. Jeg har travlt med at snakke med vælgere.«

Men er det ikke meningen, at Lars Løkke skal gå af, hvis han taber valget?

»Det får vi masser af tid til at snakke om, når Lars på et tidspunkt går af. Lige nu bruger jeg al min tid på at vinde valget for Venstre,« siger Kristian Jensen.

DF's næstformand, Søren Espersen, mener, at en SV-regering kræver deltagelse fra DF.

»Hvis en SV-regering skulle blive en realitet, skal DF med i den. Det er helt sikkert. Kristian (Thulesen Dahl, red.) har i mange år talt om, at det kan være en god idé. Løkke havde også hårde udfald mod LA og K, men ikke mod os.«

Den radikale leder, Morten Østergaard, vil stadig ikke støtte en regering, der baserer sig på DF:

»Skal vi have mere af det samme, eller noget nyt? Vi er garantien for, at der kommer noget nyt,« siger han, men erkender, at han er overrasket over den måde, valgkampen udvikler sig på:

»Hvis du før valget havde spurgt mig, om både Lars Løkke og Mette Frederiksen havde åbnet for kvoteflygtninge og for, at børnefamilierne selv kunne lave mad på Sjælsmark, så havde jeg nok ikke troet, at verden var så god,« siger han.