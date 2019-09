Lars Løkke Rasmussen bliver medlem af Det Udenrigspoliske Nævn.

Det står klart efter, posterne i Venstre er blevet fordelt på et gruppemøde i partiet torsdag.

På Folketingets hjemmeside kan man allerede se et billede af Lars Løkke Rasmussen, som figurerer i udvalget.

Berlingskes politiske journalist Cathrine Bloch skriver på Twitter, at Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen fortæller, at Lars Løkke Rasmussen selv har ønsket at indtræde i Udenrigspolitisk Nævn.

.@JakobEllemann fortæller, at han har haft en samtale med @larsloekke, og Løkke har ønsket at indtræde i Udenrigspolitisk Nævn.@Kristian_Jensen har ønsket sig »en mere fri rolle« og skal bl.a. være central i kommende forhandlingsforløb om bl.a. klimalov, siger Ellemann. #dkpol — Cathrine Bloch (@cathrinebloch) September 26, 2019

Det har den nye formand sagt god for i forbindelse med gruppemødet torsdag. Lars Løkke Rasmussen får dog ikke umiddelbart nogle ordførerposter i Venstre, forlyder det.

Den eneste udvalgspost, Lars Løkke Rasmussen har på sin profil på Folketingets hjemmeside er da også så vidt udelukkende i Udenrigspolitisk Nævn.

Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen får ikke nogle ordførerskaber. I stedet får han en såkaldt 'fri rolle' i partiet.

»Jeg har bedt om at få luft. Jeg har ingen interesse i at sidde i et tungt ordførerskab, hvor jeg skal sidde i udvalg ugentligt. Det er aftalt, at jeg skal have en fri rolle. En libero, der kan være der, hvor noget skal løses,« siger Kristian Jensen ifølge Ritzau.