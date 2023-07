Lars Løkke Rasmussen fejrer tirsdag sølvbryllup.

Det er i dag 25 år siden, at han blev gift med færøske Sólrun.

Parret har siden fået tre børn, Símun, Lisa og Bergur, hvor især sidstnævnte går i sin fars fodspor og er gået ind i politik.

»Elsker dig Sólrun,« skriver Lars Løkke Rasmussen på Facebook efterfulgt af en hjerteemoji.

»25 år … Lang tid, men føles alligevel som i går. Og så kunne der endda være lagt ni år til, hvis jeg var kommet lidt hurtigere ned på knæ,« skriver Lars Løkke Rasmussen på Facebook og fortsætter:

»Det er jeg nu sådan set glad for, at jeg ikke gjorde, for så havde vi ikke haft Símun, Lisa og Bergur med til brylluppet for i dag 25 år siden – og vi havde ikke kunnet fejre sølvbryllup i dag,« skriver han.

Løkke skriver desuden, at han glæder sig til et »brag af en havefest« senere på dagen.