Det er allerede en aftale at undersøge mulighed for cirka 12 ekstra havvindmølleparker, siger statsministeren.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) noterer sig, at Socialdemokratiet foreslår at opføre yderligere to havvindmølleparker foruden de tre, som allerede er en del af en energiaftale fra juni sidste år.

- Jeg føler mig helt tryg ved, at det kommer til at ske, siger statsministeren på en konference, som bliver afholdt af tænketanken Concito.

Ifølge statsministeren er det nemlig allerede en del af aftalen, at muligheden for at opføre, hvad der svarer til hele 12 ekstra havvindmølleparker, skal undersøges.

- Men med energiaftalen har vi besluttet at screene for ti gigawatt, og det er vel cirka, hvad der svarer til 12 nye havvindmølleparker. Og jeg ser ikke, at der er grund til at screene for 12, hvis vi kun vil bygge tre, siger han.

I energiaftalen står der, at parterne er enige om at igangsætte en screening af de danske farvande i Nordsøen og i Østersøen.

Det skal sikre, at der kan anvises gode, ledige placeringer, så nye møller hurtigt kan etableres og kobles på nettet, når udviklingen accelererer, står der i aftalen, som alle partier i Folketinget står bag.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har onsdag sagt, at hun vil prioritere og finde finansiering til, at der skal opføres to ekstra havvindmøller parker foruden de tre, som allerede er en del af energiaftalen.

/ritzau/