Tre gange på en uge har Lars Løkke Rasmussen leveret veldoseret svar på den kritik, Venstre-formanden befinder sig midt i.

Tilsammen viser hans respons vigtigheden af en detalje, som kampen mellem ham og oprørerne antageligt kommer til at stå om lørdag på partiets hovedbestyrelsesmøde, mener politisk kommentator Søs Marie Serup.

For skal det efterfølgende landsmøde være et ekstraordinært landsmøde eller et fremrykket landsmøde?

Svaret kan få indflydelse på Løkkes overlevelsesmuligheder som formand.

Søs Marie Serup fortæller, at det handler om serveretten - hvordan dagsordenen kommer til at se ud på det altafgørende landsmøde.

»Det handler for Lars Løkke om at tage kontrol over processen og om, at det er ham, der sidder for bordenden.«

»På den måde kan han placere formandsvalget som punkt nummer syv eller otte.«

Vinder oprørerne kampen i weekenden og får gjort landsmødet til et ekstraordinært et af slagsen, er Løkkes vinderchance stækket.

Lars Løkke Rasmussen ses her i forbindelse med Venstres gruppemøde på Christiansborg, onsdag den 28. august 2019. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix)

»Hvis der bliver tale om et ekstraordinært landsmøde, er det hans kritikere, der styrer dagsordenen ved at have valg af ny formand og næstformand som første og måske eneste punkt,« siger Søs Marie Serup.

At rækkefølgen for diskussionen ikke er ubetydelig for Lars Løkke Rasmussen viser tre udsagn fra den måske snart detroniserede formand.

Mest tydeligt blev det torsdag i Jyllands Posten.

»Jeg vil foreslå landsmødet, at vi laver en politisk udtalelse, der er mit konsoliderede bud på, hvor det er, Venstre skal være. Og så derefter bede landsmødet tage stilling.«

»Vi skal vide, hvilken politisk linje der er blevet lagt. Og med den kan vi så tage stilling til, hvem der skal føre den linje,« sagde han.

Søs Marie Serup er ikke i tvivl om, hvorfor Lars Løkke vil starte med et fremhæve den politiske linje.

»Han forsøger at sandsynliggøre, at han har fundet den rigtige linje for Venstre, som førte til valgsejr med mandatfremgang.«

»Det er så underforstået, at han stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor der så skal rodes rundt i tingene, der førte til en succes, når det var ham, der fandt på dem.«

Søndag aften var Lars Løkke Rasmussen allerede kommet kritikerne i møde, da han foreslog netop et fremrykket landsmøde. Ikke et ekstraordinært landsmøde.

Venstreformanden tilnærmede sig også V-medlemmerne, da han onsdag i ‘Lippert’ på TV 2 News forklarede, at planer om lukning af regionerne skyldtes pres fra de øvrige partier i regeringssamarbejdet.

»Det var sådan set ikke Venstres hovedopfindelse, at de skulle lukkes, men det var det, der kunne binde os sammen i den daværende regering sammen med Dansk Folkeparti,« sagde han.

Søs Marie Serup analyserer udsagnet:

»Lige nu synes han, at det var en mega fejl at nedlægge regionerne. Det siger han, fordi han vil gøre det nemt for folk at være enig med ham.«

Og ligesom det er svært for ethvert Venstre-medlem at være uenig i det kloge i en hurtig afklaring af ledelsesspørgsmålet, lige så svært er det at være uenig i, at det er vigtigt at få afklaret partiets linje.

Løkkes ord er derfor ikke tilfældige.

»Lige så snart, at folk er begyndt at give ham ret i noget, er det mindre svært at give ham ret i noget mere,« siger Søs Marie Serup.