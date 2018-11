Statsministeren mener, at det går godt i Danmark. Økonomien har det godt, og reformer er en god ting.

Det handler om at få flere ind på det danske arbejdsmarked, og det går ganske godt på den front.

Budskabet kommer fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i forbindelse med spørgetimen med statsministeren i Folketingssalen.

- Det går godt i Danmark. Vi har grundlæggende en sund økonomi. Det bedste, man kan gøre for et menneske, for børn, er at have noget at stå op til, siger Løkke.

Dansk økonomi er vokset i de seneste år. Efterlønsreformen har virket, mener statsministeren.

- Vi skal have flere ind i arbejdsfællesskabet. Man skal måske ikke være så bange for reformer. Det er lidt ligesom lektier. Det er hårdt og tungt at lave dem, men det lønner sig i længden, siger Løkke.

