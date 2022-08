Lyt til artiklen

Lars Løkke Rasmussen kan meget vel gå hen og blive kongemager i dansk politik efter folketingsvalget.

Men selvom det meste af opmærksomheden samler sig om den tidligere statsminister, så har Løkke også en række kandidater med sig i sit parti Moderaterne.

Mens de færreste af partiets kandidater vakte den store opsigt, da de blev blev præsenteret ved partiets stiftende årsmøde på grundlovsdag, så kan Løkkes nyeste mand på holdet måske få vendt dén tendens.

Mohammad Rafiq, der fra i dag er ny folketingskandidat for Moderaterne, har nemlig en noget mere kulørt fortid end de andre folketingskandidater for partiet.

Tilbage i 2008 kom Rafiq med en række kontroversielle udtalelser om »mangel på ligestilling på hashmarkedet«, der vakte så meget harme på Christiansborg, at et flertal efter sagen ville have undersøgt hele området for integrationskonsulenter i kommunerne.

Rafiq beskyldte blandt andet daværende justitsminister Brian Mikkelsen (K) for at diskriminere på hashmarkedet, når kriminelle udlændinge kan udvises, mens rockerne ikke kan.

Han er også blevet beskyldt for at lyve i en bog om sit daværende arrangerede ægteskab.

Mohammad Rafiq har tidligere været folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti. Han meldte sig i 2002 ud af partiet i protest mod udlændingepolitikken, som han mente havde taget en voldsom højredrejning under daværende formand Bendt Bendtsen.

»Jeg forstår ikke, hvorfor Løkke vælger at stille sådan en kandidat op. Han får noget at tabe, men ikke noget at vinde ved at gøre det,« lyder vurderingen fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Ifølge Joachim B. Olsen har det været gennemgående siden opstarten af partiet af Løkke har haft vanskeligt ved at tiltrække større profiler til partiet.

»Når man står i den situation, ville det give langt bedre mening at spille sikkert med nogle mere ukontroversielle typer, der ikke skræmmer nogen vælgere væk,« siger Joachim B. Olsen.

Han mener dog umiddelbart ikke, at den nye kandidat kommer til at gøre den helt store hverken negative eller positive forskel for Løkkes projekt.

»Bliver det for kulørt, risikerer man dog, at nogen kan få opfattelsen af, at et parti er lidt et cirkus. Det er nok ikke det, der vælter læsset, men nogen kan få opfattelsen af, at det er lidt et cirkus. Troværdighed er et partis dyreste kapital.«

Det vigtigste lige nu for Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne bliver at holde hånden sikkert på rattet og undgå problemer, der kan slå partiet ud af den nuværende kurs, hvor det i flere målinger ser ud til at kunne blive tungen på den parlamentariske vægtskål og kunne bestemme, hvem der skal være statsminister i Danmark.

»Det afgørende for Løkke lige nu er at have et stabilt hold, som forstår, at den eneste grund til, at de kan komme i Folketinget, er på grund af ham. Det kræver, at de er holdspillere, som ikke kun går op i egen profilering.«

Mandag viste en meningsmåling fra Kantar Gallup, at Moderaterne står til at få 4,1 procent af stemmerne.