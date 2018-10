Det næste valg til EU-Parlamentet bliver søndag 26. maj 2019, afslørede Løkke i sin åbningstale.

København. Gækken var slået løs, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) holdt den årlige tale ved åbningen af Folketinget, som ifølge Grundloven skal holdes den første tirsdag i oktober.

Det er også den sidste åbning inden folketingsvalget, som senest skal afholdes til juni næste år.

Derfor vakte det opsigt i den propfyldte folketingssal, hvor også dronning Margrethe var til stede, da statsministeren afslørede datoen for valget.

- I det nye folketingsår skal der også være valg. For dem, der ikke har tålmodighed til at vente, kan jeg i dag afsløre en dato, siger statsministeren.

Folketingssalen holdt vejret.

- Der skal være valg til Europa-Parlamentet til afholdelse søndag den 26. maj 2019.

- Et vigtigt valg i en særlig tid. For Danmark. Og Europa. Datoen for folketingsvalget venter jeg så med, lyder det fra statsministeren, der blev belønnet med et grin fra salen.

Danmark har i dag 13 parlamentarikere i EU-Parlamentet, men på grund af briternes udtræden skal der næste gang vælges 14 politikere til parlamentet, da Danmark får et ekstra mandat.

Valget til EU-Parlamentet afholdes hvert femte år i alle EU's medlemslande. Det seneste fandt sted i slutningen af maj 2014.

EU-systemet har givet landene mulighed for at afholde det næste valg fra torsdag 23. til søndag 26. maj.

Statsministeren brugte desuden en del af sin tale på at hylde fællesskabet, det internationale samarbejde og ikke mindst EU, hvor han i år er slået ind på en mere begejstret kurs.

- Der er ikke en modsætning mellem dansk suverænitet og et stærkt engagement i Europa. Tværtimod, siger han.

I 45 år har vi været en del af EU. Vi nærmer os et guldbryllup. I 25 år har vi været med i det indre marked. Vi fejrer sølvbryllup. Hvad har vi fået? Enorme fordele.

- Over halvdelen af den samlede danske eksport af varer og tjenesteydelser går til det indre marked i EU, siger han.

/ritzau/