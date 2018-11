Både den svindelsigtede Britta Nielsen, SKAT og bankerne står for skud i statsminister Lars Løkke Rasmussens store tale lørdag morgen på Venstres landsmøde i Herning kongrescenter.

»Penge som skulle være gået til samfundets allersvageste er systematisk forsvundet. Og er

muligvis brugt på eksklusive rideheste,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Han erkender, at mydighedernes sikkerhedssystemer ikke har fungeret, og opforder virksomhederne til selv at rydde op. Ellers...

»Myndighederne er blevet svindlet af internationale tyvebander, som betragter det danske

skattesystem som et tag-selv-bord for uretmæssige fradrag i milliardklassen. Store, ellers velrenommerede virksomheder har tilsyneladende haft afdelinger, der er blevet

misbrugt som hvidvaskcentraler af østeuropæiske rigmænd.«

»Ja, selv de advokater, som skulle hjælpe med os med at holde orden i tingene undersøges nu

for at have spillet på to heste. Man godt kan gå klædt som en forretningsmand,

og så alligevel ikke være andet end en gemen tyveknægt, som stjæler fra fællesskabet.«

»Det skader tilliden til fællesskabet voldsomt. Og det skader desværre også de mange

virksomheder, som opfører sig ordentligt og som vi er helt afhængige af. Derfor er mit budskab til de virksomheder, der har svigtet vores tillid: Ryd op. Nu. Ellers gør andre det for jer,« siger Løkke og modtager klapsalver fra de delegerede.

Paradoksalt nok er Løkkes budskab ellers, at det går godt i Danmark: At der er styr på økonomien og udlændingepolitikken og at beskæftigelsen er i top.

»Vi kan være stolte af Danmark. Det går bedre i Danmark, end det har gjort i ti år. Beskæftigelsen er rekordhøj,« siger han.

»Måned for måned sættes nye rekorder, når mennesker i tusindvis er strømmet i

beskæftigelse. Og andelen, som er i arbejde, er steget i hver eneste af landets 98 kommuner. Flere børn kan nu spejle sig i forældre, som har noget at stå op til. Det er godt for økonomien. Men endnu vigtigere, så er det en kæmpemæssig menneskelig gevinst,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Udlændingepolitikken går det også godt med, mener Løkke.

»Vi har fået styr på udlændingepolitikken.Tilstrømningen er kommet under kontrol og sidste år var asyltallet det laveste i ni år. Samtidig går det på mange punkter fremad med integrationen – flere udlændinge tjener nu deres egne penge og er i uddannelse eller job,« siger han.

Fremgangen i dansk økonomi skyldes ikke kun internationale tendenser. Det er også løkkes skyld, fastslår han:

»Venstre var hovedarkitekterne bag genopretningen af dansk økonomi, da finanskrisen ramte. Vi havde sørget for, at de gode tider i 00’erne blev brugt til at polstre dansk økonomi. Sikre,

at der var råd til at handle. Lave krisepakker og holde hånden under økonomien.«

»Det var os, der tog ansvar for økonomien, da krisen kradsede. Det var os, der i regering

lavede reformer af efterløn og dagpenge. Mens andre kørte på frihjul.«

Udlændingepolitikken splitter Venstre i strammere anført af udlændingeminister Inger Støjberg, mens næstformand Kristian Jensen snarere er slapper. Lars Løkke har forsøgt at lægge sig i midten, dog tættere på strammerne end slapperne.

Venstres Landsmøde 2018 i Herning Kongrescenter. Åbning med morgensang, Kristian Jensen og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Herning den 17. november 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Venstres Landsmøde 2018 i Herning Kongrescenter. Åbning med morgensang, Kristian Jensen og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Herning den 17. november 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Venstre skal finde et kompromis om 'paradigmeskiftet' med DF i finanslovsforhandlingerne.

»Lige i disse uger drøfter vi, hvordan vi sikrer, at flygtninge, som jo i princippet er her

midlertidigt, langt højere grad vender hjem , når freden sænker sig. Vi skal behandle mennesker på flugt anstændigt. Vi skal insistere på, at de tjener deres egne penge. De skal dygtiggøre sig. Men vi skal også bede dem rejse tilbage, når freden sænker ,« siger Løkke.

Venstre-folkene virker mere spændte og nervøse end normalt, når de er til landsmøde. Det er sidste ordinære landsmøde inden næste valg. Og ingen af dem er i tvivl om, at det inden for få måneder er knald eller fald for deres formand og ledelsen af landet.

Og at hvis de ikke vinder, skal de igennem et generationsskifte, som kan blive hårdt. Vil Inger Støjberg stille op? Kan Kristian Jensen klare mosten? Spørgsmål, der trænger sig på for Vestrefolkene, der efterhånden er vant til, at deres parti har magten. De sidste 14 år har de haft statsministerposten i de ti.

De kommende måneder vil vise, om de får fire år mere.