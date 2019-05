Statsministeren møder kritik, fordi han fredag midt i valgkampen tager til Færøerne på et lynvisit.

Det er ikke alle på Færøerne, der er begejstrede for, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) midt i en valgkamp kommer på lynvisit fredag.

Venstres søsterparti på Færøerne - Sambandspartiet - står ifølge meningsmålingerne til at vinde det ene af Færøernes to mandater i Folketinget.

Ifølge politiske modstandere af Sambandspartiet blander Løkke sig i færøsk politik. Og i valgkampen på Færøerne.

Det siger Magni Arge fra Uafhængighedspartiet Tjóðveldi.

- Det er ikke set siden Staunings tid, at en dansk statsminister kommer til Færøerne midt i en valgstrid.

- Og jeg kan kun opfatte det som om, at Lars Løkke Rasmussen vil sikre sig et borgerligt mandat, siger Arge.

I den seneste valgperiode har han haft den ene af Færøernes to pladser i Folketinget.

- Dertil er han også bange for, at Færøerne er ved at løsrive sig for meget fra Danmark, og det vil han tillige forsøge at forhindre ved at fastholde statsministerposten, siger Arge.

På Færøerne peges der desuden på, at dronning Margrethe ved det seneste valg i 2015 udsatte sit planlagte besøg på Færøerne, da hun ikke ville påvirke valgkampen.

Formanden for Venstres søsterparti, Bardur à Steig Nielsen, siger, at han ikke kan se, at der er noget galt i, at Løkke offentligt udtaler, at han gerne vil have borgerlig støtte fra Nordatlanten.

- Den forgange valgperiode har alle de fire nordatlantiske mandater stået bag rød blok. Dertil synes jeg, at det er flot, at statsministeren midt i sin hektiske valgkamp giver sig tid til at prioritere rigsfællesskabet, siger Bárður à Steig Nielsen.

Af de 179 mandater i Folketinget er fire af dem nordatlantiske. Mens Løkke besøger Færøerne, når han ikke en rejse til Grønland inden valget 5. juni. Det oplyser Venstres pressetjeneste.

Dette skyldes ifølge Venstres pressetjeneste, at logistikken, når det gælder turen fra Danmark til Grønland, er mere omfattende og ikke kan passe ind i Løkkes program frem til valget.

Løkke kommer til Færøerne ved middagstid fredag. Han tager afsted igen om aftenen. Han deltager blandt andet i et debatmøde i Torshavn, og han skal også ud og sejle og orienteres om lakseopdræt.

Ifølge den seneste Gallup-meningsmåling på Færøerne offentliggjort 23. maj står to partier - Sambandspartiet og Socialdemokratiet - til at vinde Færøernes to mandater i Folketinget. De går begge ind for rigsfællesskabet.

/ritzau/