Lars Løkke Rasmussen skælder ud over Mette Frederiksens nye organisation i Statsministeriet.

Den nu forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er bestemt ikke imponeret over, hvordan hans afløser har rykket rundt på ledelsesstrukturen i Statsministeriet.

Mette Frederiksen (S) har torsdag besluttet at oprette et nyt politisk sekretariat, som skal ledes af den tidligere leder af Socialdemokratiets sekretariat på Christiansborg, Martin Rossen.

Rossen skal også være medlem af regeringens koordinationsudvalg.

Samtidig har hun ansat Martin Justesen og Sara Vad Sørensen som særlige rådgivere.

Den manøvre får ikke mange pæne ord med på vejen på Løkkes Twitter-konto.

- Én ting er tredoblingen af politiske rådgivere i statsministeriet.

- Det er jo "bare" skattekroner, men at sætte en politisk udpeget i spidsen for et sekretariatet af neutrale embedsmænd, det er et frontalangreb på den danske forvaltningstradition. Det smager af magtfuldkommenhed, skriver Venstre-formanden.

Han havde i sin tid som statsminister kun en enkelt særlig rådgiver, Jacob Bruun Christensen.

- Og kunne aldrig drømme om at sætte sådan en i spidsen som leder af et sekretariat bestående af embedsmænd.

- Det er på alle måder en uskøn sammenblanding, skriver Løkke.

Reglerne for ansættelse af særlige rådgivere i ministerierne fremgår blandt andet af en betænkning fra maj 2013.

Betænkningen siger, at man ikke behøver slå stillinger op, men rådgiverne skal godkendes i regeringens ansættelsesudvalg.

Løn skal gives efter kvalifikationer, men må maksimalt udgøre 75 procent af ministerens løn - dog helt op til 85 procent af lønnen, hvis ministeren er medlem af regeringens koordinationsudvalg.

Hver minister kan ansætte én særlig rådgiver. Ministre, der er medlemmer af regeringens koordinationsudvalg kan ansætte to.

/ritzau/