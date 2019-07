Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kommer nu med en kritik af, Mette Frederiksens tidligere stabschef Martin Rossen er blevet medlem af en række magtfulde udvalg, selvom han ikke er minister.

Manøvren har fået Lars Løkke Rasmussen til tasterne på det sociale medie Twitter.

Han kritiserer, at Mette Frederiksen (S) tredobler antallet af politiske rådgivere i statsministeret i forhold til hans tid som statsminister og sår tvivl ved Martin Rossens nye magt.

'At sætte en politisk udpeget i spidsen for et sekretariatet af neutrale embedsmænd, det er et frontalangreb på den danske forvaltningstradition. Det smager af magtfuldkommenhed,' skriver Venstre-formanden.

Arkiv: Martin Rossen, som man oftest ser ham på Christiansborg: Ganske få skridt fra Mette Frederiksen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Arkiv: Martin Rossen, som man oftest ser ham på Christiansborg: Ganske få skridt fra Mette Frederiksen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

44-årige Martin Rossen har været Mette Frederiksens stabschef og dermed højre hånd på Christiansborg, men nu kommer han til at stå i spidsen for et nyt politisk sekretariat i Statsministeriet, ligesom han bliver medlem af koordinationsudvalget og økonomiudvalget.

Det betyder, at Martin Rossen kan sidde i udvalgene med Socialdemokratiets ministre uden at skulle stå til ansvar for Folketinget.

Det er aldrig set før.

Lars Løkke Rasmussen havde i sin tid som statsminister kun en rådgiver, nemlig Jacob Bruun Christensen, skriver han og fortsætter:

'Og kunne aldrig drømme om at sætte sådan en i spidsen som leder af et sekretariat bestående af embedsmænd. Det er på alle måder en uskøn sammenblanding!'

Ifølge Socialdemokratiet så kommer Martin Rossen dog ikke til at indflydelse på regeringens politik.

Siden 2011 har Martin Rossen fungeret som Mette Frederiksens rådgiver, og siden 2015 har han haft titel af stabschef.

