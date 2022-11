Lyt til artiklen

Man skal ikke regne med at komme til høre, hvad Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, mener om det ene og det andet i den kommende tid.

Han skriver nemlig på Facebook, at han har besluttet sig for ikke at tage telefonen foreløbigt, når journalisterne ringer.

»Moderaterne vil arbejde hårdt på at omsætte støtten fra vores 327.699 vælgere til en regering hen over midten, der seriøst kan tage hånd om tidens udfordringer: Sikkerhed, klima, sundhed, inflation og sammenhængskraften i Danmark. Det sker bedst ved at have fuld fortrolighed om de forhandlinger og sonderinger, der nu er sat i gang,« skriver Løkke og fortsætter:

»Af samme grund har jeg siden regeringens afgang og udnævnelsen af Mette Frederiksen som kongelig undersøger ladet telefonen ringe ud, når journalist efter journalist har ringet for lige at høre, hvad vi mener om det ene og andet; kardinalpunkter, ultimative krav, røde linjer, kompromismuligheder, bogstavkombinationer,« skriver han.

»Så det bliver linjen herfra, indtil vi er et sted i forhandlingerne, hvor der sker noget afgørende. God weekend.«

Lars Løkke Rasmussen kom i modvind onsdag, da han pludselig begyndte at bløde en smule op på, om det var et ultimativt krav fra Moderaternes side, at der skal gennemføres en uafhængig advokatundersøgelse, der skal tage stilling til om enten Mette Frederiksen eller andre ministre i den socialdemokratiske regering kan stilles juridisk til ansvar for minksagen.

»Jeg bliver selvfølgelig nødt til -– som alle mulige andre -– at bøje mig for, hvad der er af flertal i det danske folketing, men det er klart, at det er vores udgangspunkt at få sat et værdigt punktum for hele den sag,« sagde Løkke, da han var på vej til Dronningen for at fortælle, hvem han pegede på som kongelig undersøger.

Det er stadig et kompliceret politisk mysterie, hvordan den nye regering bliver sammensat.