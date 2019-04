Verden bliver mere og mere opdelt, og Løkke beder derfor Kina om at påtage sig mere ansvar internationalt.

En rejse på 1000 mil begynder med et enkelt skridt, lyder en gammel kinesisk talemåde.

Således opfordrer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under et møde i en dansk-kinesisk erhvervsorganisation Kina til at påtage sig mere ansvar internationalt.

- Med den rolle Kina har indtaget, har det nu mere end nogensinde også brug for at påtage sig endnu mere internationalt lederskab.

- Vores særlige forhold og partnerskab giver mulighed for en åben dialog og lader os diskutere emner, også når vi ikke er enige om substansen eller principper, siger han.

På mødet er den kinesiske ambassadør, Deng Ying, også til stede, og hun betoner, at Kina bliver "mere og mere åbent".

Forholdet mellem Danmark og Kina er højt på den politiske dagsorden for tiden, da Danmark netop har lånt to pandaer som et tegn på det gode forhold mellem de to lande.

De skal udstilles i Københavns Zoo de næste 15 år i et spritnyt pandaanlæg til 160 millioner kroner.

Dermed underkaster Danmark sig det kommunistiske styre i Kina mod at få pandaer hertil, har kritikken lydt.

Kina er gentagne gange blevet beskyldt for at se stort på basale menneskerettigheder som retssikkerhed, ytringsfrihed og religionsfrihed.

Omvendt er verdens største land en eftertragtet forretningspartner, også for danske virksomheder.

Eksempelvis er der stor interesse for den nye silkevej, som blev fremlagt i 2013, og som i højere grad skal forbinde Kina med resten af verden med henblik på at afsætte kinesiske varer.

I sin tale til det dansk-kinesiske forretningsforum kommer statsministeren tirsdag selv ind på det særlige forhold mellem de to lande, som han mener har en åben dialog.

Også når det gælder de mere prekære emner.

- Eller når vores tilgang til forskellige emner adskiller sig, uanset om det handler om handel, menneskerettigheder eller værdier, siger han.

Han ser gerne, at Kina tager et større ansvar i verdenshandelsorganisationen WTO og i højere grad fremmer tillid samt stabilitet.

- Netop på grund af vores tætte, bilaterale forhold føler jeg mig fri til at opfordre Kina til at skubbe endnu mere i den retning, siger Løkke.

Han refererer ikke direkte til den amerikanske præsident, Donald Trump. Men det er kendt, at statsministeren har en kritisk tilgang til, at USA sætter sig selv først.

Storbritannien er på vej ud af EU, og flere efterlyser internationalt lederskab fra store nationer. Og Løkke opfordrer altså også Kina til at påtage sig en tydeligere rolle både derhjemme og ude.

