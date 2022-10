Lyt til artiklen

Avisdatabaserne skorter ikke på skandalerubrikker med Lars Løkke Rasmussen og selv kan han ikke huske dem alle sammen, når de bliver læst op for ham.

Tirsdag formiddag lavede B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen et interview med Moderaternes formand, hvor han blev præsenteret for en række rubrikker gennem tiderne, som han selv har været hovedaktør i.

Det var ikke dem alle, som lige ringede en klokke.

For eksempel en rubrik om en rejst til New York, som hedder »Lars Løkke malkede skatteyderne på rejse«. Historien stammer fra 2008 og handler om, at Lars Løkke Rasmussen lod det daværende Frederiksborg Amt betale udgifter til mad, film og telefonopkald, selvom han allerede havde fået dækket udgifterne af Folketinget.

Kan du huske den overskrift?

»Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Men den har sikkert været god,« siger Lars Løkke Rasmussen til Joachim B. Olsen.

