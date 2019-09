Lars Løkkes foredragsturné kan spænde ben for Jakob Ellemann-Jensens arbejde med at genopbygge Venstre og blå blok

Lørdag klokken 8.30 åbnes dørene i Herning Kongrescenter for de ca. 850 Venstre-medlemmer, som skal vælge ny formand og næstformand i partiet, der har siddet på regeringsmagten i 14 år ud af de sidste 18.

Som Venstre-folkene sindigt finder deres pladser, breder der sig også en løfterig stemning. Et håb om, at bøvl, ballade, personopgør og fløjkrige må blive forvist til fortiden og historiebøgerne.

At partiet med Jakob Ellemann-Jensen i spidsen må finde en ny form, sætte sig i spidsen for oppositionen, samle blå blok og genvinde den borgerlige regeringsmagt.

Men der er ugler i mosen.

(ARKIV) Venstres tidligere formand Lars Løkke Rasmussen, der trak sig efter uro, giver interview til TV2 om at forlade formandsposten på Hotel Marriott i København, søndag aften den 15. september 2019. Løkke kom efter ugers flyverskjul ud i lyset med en række opsigtsvækkende meldinger. Det store spørgsmål er fortsat, hvad den tidligere statsminister skal lave. Det skriver Ritzau, mandag den 16. september 2019. (Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix) Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere (ARKIV) Venstres tidligere formand Lars Løkke Rasmussen, der trak sig efter uro, giver interview til TV2 om at forlade formandsposten på Hotel Marriott i København, søndag aften den 15. september 2019. Løkke kom efter ugers flyverskjul ud i lyset med en række opsigtsvækkende meldinger. Det store spørgsmål er fortsat, hvad den tidligere statsminister skal lave. Det skriver Ritzau, mandag den 16. september 2019. (Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix) Foto: Tariq Mikkel Khan

For Lars Løkke Rasmussen, der har været formand for Venstre de sidste 10 år og statsminister i seks, har tænkt sig i den kommende tid at rejse landet rundt på en foredragsturné, hvor han taler om sin bog 'Befrielsens øjeblik' sammen med bogens forfatter, Kirsten Jacobsen.

Her vil han tale positivt om sin idé om en SV-regering, som han foreslår i bogen, der blev lanceret i valgkampens sidste hektiske dage. Et initiativ, der muligvis var medvirkende til Venstres fremgang på 10 mandater.

'Oplev Kirsten Jacobsen i et ærligt interview med Danmarks tidligere statsminister, hvor du også selv får adgang til at stille de spørgsmål, som pressen ventede forgæves på, da han lørdag 31. august tog afsked med dansk toppolitik efter et skelsættende og historisk hovedbestyrelsesmøde i Venstre,' skriver arrangøren, Tikko, på sin hjemmeside.

Løkkes foredragsturné er dog en streg i regningen for den nye formand, der har kastet sin forgængers visioner ud samme dag, som han meddelte, at han kandiderer til partiets toppost.

Ellemann-Jensen skrinlagde 4. september Løkkes tanker om at danne en SV-regering.

Adspurgt, om han vil gå til valg på en SV-regering, svarede han:

»Nej, det gør jeg ikke. Mette Frederiksen har valgt at basere sin regering på den yderste venstrefløj, og derfor er diskussionen ikke længere aktuel. Venstre hører hjemme i den borgerlige familie,« sagde Jakob Ellemann-Jensen til Jyllands-Posten.

B.T. har de seneste dage forsøgt at kontakte 21 medlemmer af Venstres folketingsgruppe, hvoraf langt de fleste har journalistens navn indtastet på deres telefoner. Kun tre svarede, og heraf var der kun en, der ønskede at sige noget til citat. Nemlig tidligere skatteminister Karsten Lauritzen.

»Det er nok ikke noget, han gør bevidst,« lyder vurderingen fra ham.

Spørger man politolog og lektor Johannes Andersen fra Aalborg Universitet, er sagen imidlertid en helt anden:

»Lars Løkke er lidt en bandit, når han gør det. Han bruger Kirsten Jacobsen til at legitimere, at det handler om bogen. Men det er frækt som tidligere leder at rejse rundt med disse synspunkter, hvor man er i tvivl om, hvornår det er Venstre, og hvornår det er bogen,« siger han.

»Selv om det ser pænt ud på overfladen, er det faktisk ret giftigt. Og det vil få arbejdet til at gå op ad bakke for den nye formand, Jakob Ellemann-Jensen. Han skal også vurdere, hvor populær Lars Løkke egentlig var, da han fremlagde disse ideer.«

»Lars Løkkes temperament betyder nok, at han ret hurtigt vil miste interessen for at præge dansk politik.«

»Men han vil tydeligvis godt sætte sit aftryk på overgangen til den nye formand. Løkke sår tvivl om den nye formands muligheder for at formulere sig. Og Ellemann skal bruge tid på at mane det i jorden,« siger Johannes Andersen.