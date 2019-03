Statsministeren går offensivt til værks i sin vurdering af Socialdemokratiets pensionsudspil i tv-duel.

Sundhed, pension og klima.

Det er de tre hovedtemaer under søndagens første tv-duel før folketingsvalget mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, på DR1.

Mens der er nogenlunde enighed om klimaudfordringerne, så bliver tonen skærpet, da talen falder på pension.

Lars Løkke Rasmussen angriber det pensionsudspil om ret til tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og overgang til folkepension, som Socialdemokratiet lancerede tidligere i år.

Han mener, at det kan være et af de største bluffnumre i dansk politik i generationer.

- Enten vil der være massivt skuffede forventninger, der får Helle Thorning-Schmidt (forhenværende statsminister, red.) til at ligne en, der holder løfter, eller også kommer der et stort hul i statskassen, siger han.

- Du er hamrende ukonkret om, hvem der i den ene gruppe og i den anden gruppe, men det, du gør, er, at du deler landet, siger statsministeren.

Han ønsker i stedet at forbedre den nuværende seniorførtidspensionsordning, som ikke ret mange har gjort brug af indtil videre.

Mette Frederiksen afviser kritikken og statsministerens tale om, at kun 2850 fuldtidsbeskæftigede vil kunne gå tidligere på folkepension med de tre milliarder kroner, som Socialdemokratiet vil sætte af årligt.

- I mine øjne er det dem, der har været flest år på arbejdsmarkedet, og som er blevet nedslidte, siger hun.

Lars Løkke Rasmussen og blå blok er presset af dårlige meningsmålinger, som i øjeblikket giver Mette Frederiksens røde blok et solidt forspring.

VLAK-regeringen har senest forsøgt at komme i offensiven med en aftale på sundhedsområdet, der blev indgået med Dansk Folkeparti.

Den aftale indebærer en lukning af de fem regionsråd, hvilket Socialdemokratiet er uenig i.

Regionsrådenes fremtid fylder dog ikke meget under debatten om sundhed.

Lidt enighed er der også plads til.

- Der er meget på sundhedsområdet, vi kan være enige om, og der er grund til at rose, at flere kræftpatienter overlever deres sygdom, siger Mette Frederiksen.

S-formanden foreslår under debatten, at hun og Lars Løkke Rasmussen indgår en aftale om, at der bliver sat økonomi af til at imødekomme de udfordringer, der er, fordi der bliver flere børn og ældre i fremtiden.

Statsministeren undlader at svare direkte på opfordringen.

Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen er vant til at debattere med hinanden i Folketingssalen, men det er første gang, at de tørner sammen i en duel på tv.

Alternativets Uffe Elbæk og Enhedslistens Pernille Skipper har også meldt sig på banen som kandidater til statsministerposten.

Valget til Folketinget er endnu ikke udskrevet, men skal afholdes senest 17. juni.

/ritzau/