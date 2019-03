Lars Løkke Rasmussen indrømmer, at han hidtil har centraliseret sundhedsvæsnet i Danmark.

Men nu er det tid til decentralisering, forklarer han fredag morgen med en larmende flymotor i baggrunden i hangar O hos Sun Air i Billund Lufthavn.

»Vi var nødt til at centralisere. Det var klogt at samle specialer på supersygehuse. Kræftsyge børn, der hidtil skule rejse til USA, kan nu blive behandlet i Aarhus. Vi kan ikke have en partikelgenerator på hvert gadehjørne,« siger Lars Løkke i en tale på et møde for Landdistrikternes Fællesråd, hvor S-formand Mette Frederiksen og DF-formand Kristian Thulesen Dahl også taler og debatterer senere på dagen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen ses her sammen med formand for Landdistrikterne Steffen Damsgaard ved Landdistrikternes Fællesråds årsmøde hos Sun-Air i Billund, fredag 29. marts 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen ses her sammen med formand for Landdistrikterne Steffen Damsgaard ved Landdistrikternes Fællesråds årsmøde hos Sun-Air i Billund, fredag 29. marts 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Socialdemokraterne kritiserer konstant Lars Løkke for centralisering og beskylder ham for, at sundhedsreformen, der netop er fremlagt, er mere af samme skuffe. Lars Løkke benægter, at det er tilfældet:

»Det er også vigtigt med nærhed. Nu skal vi fastholde kvaliteten ved at opbygge det nære. Der kommer mange flere ældre, man kan blive syg i alderdommen, og det presser sundhedsvæsnet.«

»Vi skal investere i det nære. Der er for store forskelle i Danmark. Det er nu, vi skal satse på det decentrale. Det bliver en kæmpeopgave. Sundhedsvæsenet er allerede blevet langt bedre nu, end det var, da jeg blev sundhedsminister i 2001. Vi har brugt 50 mia. mere på sundhedsvæsenet i den periode. Det er en realvækst på 40 pct.,« siger Lars Løkke.

Han snakkede selvfølgelig også om, at der snart skal være valg. Men hvornår ved ingen, måske heller ikke Løkke selv.

Han adresserede dog det problem, at der er ved at komme blade på træerne. Årsagen er, at han tidligere har sagt, at der ikke skulle udskrives valg, før der var blade på træerne.

»Jeg sagde jo ikke, at det skulle være straks, der var blade på træerne,« siger Lars Løkke.

Han siger også med et skævt grin:

»Brexit i England er måske lidt som det danske folketingsvalg. Måske kommer det aldrig.«

Debatmoderator Troels Mylenberg fra TV 2 News ærgrer sig lidt over, at Løkke ikke benytter talerstolen i Billund Lufthavn til at udskrive valg.

»​Hvis du kommer i tanker om, at du vil gøre det, når du kører herfra, er du velkommen tilbage,« siger han.

»Hvis jeg nu tager tilbage til København og udskriver valg i Spejlsalen om to timer, så ville det da være synd for forsamlingen her i Billund,« siger Lars Løkke.

B.T. spørger Lars Løkke, om det ikke kunne være godt med en debat med S-formand Mette Frederiksen, når hun kommer senere på dagen.

»Jo, men det er jeg jo ikke blevet inviteret til.«

Vil du gerne stille op til en debat med Mette Frederiksen?

»Ja, vi arbejder på noget, så vidt jeg ved,« siger Lars Løkke.