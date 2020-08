Lars Løkke Rasmussen præsenterede mandag sin nye bog ved en reception. Her tog han til genmæle overfor kritik.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde ikke forestillet sig, at hans nye bog, "Om de fleste og det meste", ville skabe konflikt.

Det siger han mandag eftermiddag, hvor han holder bogreception på restaurant Toldboden på Langelinie i København i forbindelse med, at bogen udkommer.

Men konflikt og debat må man sige, at den har skabt.

Weekenden igennem har Venstre-profiler løbende taget afstand fra Lars Løkke Rasmussens udtalelser om, at Venstre bør samarbejde med De Radikale.

Det gælder også folk som Troels Lund Poulsen, Claus Hjort Frederiksen og Lars Christian Lilleholt, der er kendt som trofaste Løkke-støtter.

De har i stedet bakket op om den nuværende Venstre-formands politik og strategi, som han fremlagde for pressen på Venstres sommergruppemøde så sent som i forrige uge.

- Jeg havde ikke fantasi til, at den her bog satte sig i en meget stor konflikt med nogen om noget sådan set. Men det er alt sammen et spørgsmål om timing, siger han.

Selv siger Løkke, at han har fornemmelsen af, at han har "sagt det indlysende rigtige på det forkerte tidspunkt".

Løkkes analyse er, at Jakob Ellemann-Jensen burde søge et samarbejde med De Radikale for at erobre statsministerposten og gennem blandt andet reformer gøre Danmark til et bedre land.

- Søndag blev der tegnet et billede af den senildemente oberst, der sidder på plejehjemmet og ikke har forstået, at uniformen skulle have været sat i skabet, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Det er jo et fint billede at tegne, at jeg sidder fast i fortiden, for så behøver man ikke forholde sig til det, jeg skriver. Men lad nu det være. Jeg synes ikke selv, at jeg hænger fast i fortiden.

På sommergruppemødet afskrev Ellemann-Jensen et regeringssamarbejde med De Radikale, fordi de to partier ligger for langt fra hinanden i forhold til udlændingepolitikken.

Han sagde, at der er "et større værdifællesskab på den borgerlige side af hegnet" end med De Radikale.

- Uden at gøre det her til et politisk foredrag er jeg lidt bekymret for, hvad der sker, hvis man meget entydigt flere år før valget fastfryser sig selv i en bestemt blå blok og vælger at tage det afsæt, at uanset hvad andre siger, så skal man være strammere på udlændingepolitikken, siger Løkke.

- Vel vidende, at når man bliver stram på udlændingepolitikken, så er der andre partier, som tilsvarende bliver strammere, og så bliver det til sidst meget stramt. Det er sådan set bare min pointe.

/ritzau/