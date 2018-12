Statsministeren understreger, at FN-erklæring om migration er vigtig for at styrke internationalt samarbejde.

Det enkelte lands suverænitet skal respekteres. Det er ikke en menneskeret at være migrant. Og der er brug for internationalt samarbejde for at få kontrollen tilbage på migrationsområdet.

Det var nogle af de punkter, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kom ind på, da han mandag holdt tale ved FN-konferencen om migration i Marrakesh i Marokko.

Her tiltrådte Danmark FN-erklæringen Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, som formelt skal vedtages 18. december på FN's Generalforsamling i New York.

- Samarbejde i FN har altid hvilet på national suverænitet, siger Lars Løkke Rasmussen.

- National suverænitet, også om migrationspolitik, er en grundlæggende forudsætning, som denne Global Compact (FN-erklæringen, red.) vil opretholde.

- Grænser skal respekteres. Folkeslag skal respekteres. Og derfor skal migration styres. Det er det, vi er kommet her i dag for at beslutte.

- Hvis det ikke lykkes for os sammen at stoppe irregulær migration, hvis det ikke lykkes for os at få kontrollen tilbage, så risikerer vi, at folkeslag rundt om i verden vil vende ryggen til internationalt samarbejde.

- Vi kan ikke lade det ske, siger statsministeren.

Lars Løkke Rasmussen kom i talen ind på den stemmeforklaring, som Danmark sammen med andre lande vil afgive ved FN's Generalforsamling.

- I vores stemmeforklaring vil vi anerkende, at Global Compact er en ikkejuridisk bindende ramme. At den ikke skaber nye juridiske forpligtelser for landene, siger han.

Statsministeren siger, at det ikke er en menneskeret at være migrant.

- Migranter, der er blevet inviteret, skal behandles fair og godt. I alle lande, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Mens irregulære migranter, der ingen juridisk ret har til at blive, effektivt og sikkert skal tilbagetages til deres hjemlande.

- Der skal ingen tvivl være. Alle mennesker har menneskerettigheder. Men migration er ikke en menneskeret. Og migration kan aldrig ske ukontrolleret, siger han.

