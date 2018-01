Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sætter i sin nytårstale et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt.

Det skal være slut med at lappe på årtiers fejlslagen politik over for boligområder, hvor social kontrol overskygger danske regler, love og normer.

Sådan lyder budskabet fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der i sin nytårstale følger op på sine tidligere udmeldinger om at ville tage et opgør med ghettoer og parallelsamfund.

I de bestræbelser er Løkke klar til at lave særlige regler, der kun gælder for ghettoerne, lader han forstå.

»Der er brug for en langt mere præcis indsats. Hvor vi ikke generer samtlige danskere i hele Danmark. Men sætter ind de steder, hvor problemerne er størst. Og kun der,« siger statsministeren.

»Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at bryde betonen op og rive bygninger ned. Sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder,« fastslår han.

Løkke har tidligere lagt op til særregler for særligt udsatte skoler og boligområder, og regeringen har gennem længere tid arbejdet på forslag til, hvad man kan gøre for at løse de problemer, den ser.

Men målet om helt at afvikle ghettoerne er nyt.

Det konkrete udspil fra regeringen kommer i starten af det nye år, oplyser Løkke. Målet er at »lukke hullerne i danmarkskortet og genskabe de blandede kvarterer, hvor vi møder hinanden på kryds og tværs.«

»For nogle børn kan det være løsningen at komme tidligere i daginstitution,« siger statsministeren i sin tale.

»Vi skal bryde den kæde, hvor generation efter generation lever i parallelsamfund. Et barn har kun én barndom. Den må ikke forspildes.«

»Der er børn og unge, som sendes på genopdragelse, hvis de bliver for danske. Forældrene straffer børnene. Det bør da være omvendt. Som samfund må vi træde til. Bakke op om børnene og straffe forældrene.«

Løkke gør det i øvrigt klart, at Danmark efter hans mening skal være et åbent land for dem, der kan og vil. Han nævner udenlandsk arbejdskraft, udenlandske talenter og personer, der forelsker sig i en dansker.

»I er velkomne. I gør det godt. Bliv ved med det,« lyder statsministerens hilsen til de udlændinge, der har taget Danmark til sig.

»Men jeg ved at mange af jer deler min bekymring for dem, der ikke ønsker eller evner at gøre det samme. Som misbruger vores gæstfrihed, udfordrer vores måde at leve på og sætter tolerancen på spil.«

