Mens tre ny ministre i går blev præsenteret for Dronningen, mangler statsminister Lars Løkke Rasmussen fortsat at træffe én vigtig beslutning. Det ventes at ske torsdag formiddag.

Venstre-formanden har indkaldt til gruppemøde fra klokken 8 til 10 for at sætte navn på både ny gruppeformand og ny politisk ordfører.

Karen Ellemann fik ved ministerrokaden onsdag frataget sin titel som minister for fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling til fordel for Eva Kjer Hansen, men til gengæld tyder alt på, at Karen Ellemann bliver formand for Venstres folketingsgruppe.

»Jeg har bedt Karen Ellemann om at træde tilbage som minister med det dybtfølte håb om, at Venstres folketingsgruppe vil vælge hende som Venstres første kvindelige gruppeformand,« sagde Lars Løkke Rasmussen onsdag.

Søren Gade har indtil nu været Venstres gruppeformand.

Men hvem der skal have den betydningsfulde post som politisk ordfører efter, at Jakob Ellemann er ny miljø- og fødevareminister, er uklart.

Ifølge tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, Noa Redington, er Torsten Schack Pedersen, Britt Bager og Louise Schack Elholm mulige kandidater til den tunge post, vurderer han over for tv2.dk.

Lars Løkkes rokade af ministre og poster internt i Venstre blev udløst af, at Søren Pind tirsdag meldte, at han ville stoppe som uddannelses- og forskningsminister. Efterfølgende lød det fra Esben Lunde Larsen, at han trækker sig som miljø- og fødevareminister.