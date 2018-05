Eva Kjer Hansen (V), Jakob Ellemann (V) og Tommy Ahlers er nye ministre, oplyser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Twitter.

Det sker på baggrund af, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) tirsdag meddelte, at de ønsker at træde ud af regeringen.

Karen Ellemann stopper som minister, oplyser Statsministeriet ifølge ritzau.

/ritzau/